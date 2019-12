Jan Böhmermann hat im Streit um sein Gedicht Schmähkritik über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan eine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Die Klage des TV-Satirikers sei bereits im August beim Bundesverfassungsgericht eingegangen, sagte ein Sprecher des Gerichts in Karlsruhe. Als Erstes hatte der Tagesspiegel darüber berichtet. Wie das Gericht bestätigte, wird der für Grundrechte zuständige Erste Senat über den Fall entscheiden.

Mit der Beschwerde, die dem Tagesspiegel vorliegt, richtet sich Böhmermann gegen Urteile von Hamburger Gerichten, die Äußerungen aus der im März 2016 in seiner Sendung Neo Magazin Royale (ZDFneo) vorgetragenen Satire untersagen. Aus seiner Sicht verletzten sie die im Grundgesetz geschützte Meinungs- und Kunstfreiheit. Der Moderator hatte in seiner Sendung ein Gedicht vorgelesen, in dem er Erdoğan unter anderem mit Kinderpornografie und Sex mit Tieren in Verbindung brachte.

Das Hamburger Gericht wertete dies als schwere Herabsetzungen, für die es in Person und Verhalten des türkischen Präsidenten keine tatsächlichen Anhaltspunkte gebe. Böhmermanns Beschwerde gegen die Nichtzulassung einer Revision hatte der Bundesgerichtshof Ende Juli zurückgewiesen.

Verbot aus "staatspolitischen Überlegungen"

Nach Ansicht von Böhmermanns Anwalt Christian Schertz hätten die Gerichte mit ihren Verboten verkannt, dass Böhmermanns Gedicht keine "Herabwürdigung des Herrn Erdoğan als Person" darstelle. Vielmehr handele es sich um eine "künstlerisch-kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen der Satire". Die Politik des türkischen Staatspräsidenten habe nur als damals aktuelles Beispiel gedient, heißt es in der Beschwerdeschrift.



Die "Übertriebenheit und Beliebigkeit" der Aussagen seien für jeden Zuschauer "mit den Händen zu greifen", schreibt Schertz. "Der Witz des Beitrags speist sich gerade aus den erkennbar ins Blaue hinein fabulierten Haltlosigkeiten." Daher sei es offensichtlich, dass auch "staatspolitische Überlegungen" eine Rolle bei den Urteilen gespielt hätten, als die Gerichte einzelne Zitate untersagten: Sie hätten andernfalls diplomatische Folgen befürchtet.



Böhmermanns Gedicht hatte eine Debatte über Kunstfreiheit ausgelöst: Nach der Ausstrahlung der Sendung verlangte Erdoğan eine Strafverfolgung des Moderators. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte die Gerichte und nicht die Bundesregierung dafür zuständig. Sie wurde daraufhin dafür kritisiert, auf Kosten Böhmermanns eine diplomatische Krise verhindern zu wollen. Auch über eine Abschaffung des aus der Kaiserzeit stammenden Deliktes der Majestätsbeleidigung, dessen der Satiriker beschuldigt worden ist, wurde infolge der Affäre intensiv diskutiert. 2017 schaffte der Bundestag den Paragrafen ab.