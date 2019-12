Im Fall des Mordes an dem slowakischen Journalisten Ján Kuciak und dessen Verlobten Martina Kušnírová gibt es ein erstes Urteil. Ein Kronzeuge habe eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft unterzeichnet und sei zu 15 Jahren Haft verurteilt worden, berichtete die slowakische Pressseagentur TASR. Dem Mann wird zur Last gelegt, den Mordauftrag an dem Paar gegen Bezahlung an die mutmaßlichen Auftragskiller vermittelt zu haben.

Das Spezialgericht in Pezinok nördlich der Hauptstadt Bratislava erhöhte die Strafe im konkreten Fall zwar von den zunächst vereinbarten 10 Jahren auf 15 Jahre, jedoch hätte der Mann ohne die Vereinbarungen mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen müssen. Die sogenannte Kronzeugenregelung sichert dem Mann eine mildere Strafe zu, wenn er als Zeuge in einem Prozess um eine Straftat auftritt, an der er selbst beteiligt war.

Kuciak und Kušnírová waren am 21. Februar 2018 erschossen in ihrem Haus in einem Vorort von Bratislava aufgefunden worden. Die Ermittler gingen von einem Auftragsmord aus, für den 70.000 Euro gezahlt worden sein sollen. Kuciak hatte als Investigativreporter Verbindungen zwischen Mafia und Politik in der Slowakei recherchiert.

Mord führte zum Sturz der Regierung

Unter den Beschuldigten in dem Mordfall ist der Unternehmer Marian K., der als der mutmaßliche Drahtzieher des Verbrechens gehandelt wird. Nachdem immer neue Details aus dem Ermittlungsverfahren bekannt geworden waren, waren Politiker und Vertreter von Justiz und Polizei zurückgetreten. Laut der Staatsanwaltschaft sollen sie von Marian K. bestochen worden sein.



Der Unternehmer hatte offenbar Gesprächsaufnahmen und anderes Belastungsmaterial gegen Politiker, Unternehmer und Vertreter der Justiz gesammelt, um diese später damit erpressen zu können. Die Hauptverhandlung gegen Marian K. und drei weitere Angeklagte ist für Anfang Januar geplant.

Der Mord an dem Journalisten hatte zum Sturz der damaligen slowakischen Regierung des langjährigen Ministerpräsidenten Robert Fico geführt. Zudem löste die posthume Veröffentlichung seiner Recherchen über die Verbindungen italienischer Mafiaclans zu slowakischen Regierungsmitarbeitern Massendemonstrationen aus. Eine breite bürgerschaftliche Bewegung machte sich für eine "anständige Slowakei" stark. Im März 2019 gewann dann die Bürgerrechtlerin Zuzana Čaputová die Präsidentschaftswahl. Sie war Teil dieser Bewegung.