Der in den USA wegen Doppelmordes verurteilte Deutsche Jens Söring ist nach Angaben aus seinem Freundeskreis auf dem Weg nach Deutschland. Demnach sitzt der 53-Jährige bereits in einer Passagiermaschine von Washington nach Frankfurt. Eine offizielle Bestätigung der US-Einwanderungsbehörde ICE gab es zunächst nicht. Söring wird am Mittag in Frankfurt erwartet, wo er nach der Landung offenbar ein kurzes Statement vor Journalisten abgeben will.



Der Deutsche war fast 30 Jahre in den USA in Haft. Im November hatte das zuständige Gremium im US-Bundesstaat Virginia entschieden, Söring auf Bewährung freizulassen und nach Deutschland abzuschieben. Söring hatte laut Urteil im Jahr 1985 als 18-Jähriger in Bedford County in Virginia die Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth Haysom erstochen. Das junge Paar flüchtete aus den USA und wurde später in Großbritannien festgenommen. Söring wurde 1990 nach seiner Überstellung an die USA wegen zweifachen Mordes zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt. Auch die inzwischen 55 Jahre alte Kanadierin Elizabeth Haysom wird nun freigelassen und abgeschoben.

Söring hatte die Tat zunächst gestanden, dies aber später widerrufen. Das Geständnis habe er nur abgelegt, um seine Freundin – nach seinen Angaben die wahre Täterin – vor der Todesstrafe zu bewahren. Er sei fälschlicherweise davon ausgegangen, als Sohn eines deutschen Diplomaten diplomatische Immunität zu genießen.

"Ich dachte, ich sei ein Held"

Das sagte Söring auch in einer vor drei Jahren gedrehten Rekonstruktion des Falls. Der Dokumentarfilm Das Versprechen hatte Söring als hoch intelligenten deutschen Diplomatensohn dargestellt, seine Freundin Haysom als Tochter eines reichen Unternehmers aus der Stahlindustrie, die möglicherweise von ihrer Mutter sexuell missbraucht wurde. Auch in dem Film hatte Söring immer wieder seine Unschuld beteuert. Er habe den Mord für seine geliebte Freundin auf sich genommen, hatte er den Dokumentarfilmern gesagt. "Ich dachte, ich sei ein Held."

Nach so vielen Jahren im Gefängnis muss Jens Söring nach Ansicht des Sozialwissenschaftlers Bernd Maelicke mit dem Leben in der Freiheit erst einmal zurechtkommen. "Er muss nicht resozialisiert werden, sondern sozialisiert werden. Er muss Lebenstechniken und Verhaltensweisen lernen, um in dieser Gesellschaft draußen zu überleben", sagte Maelicke der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist wie bei einem kleinen Kind – zu lernen, wie ist das mit den Verkehrsregeln, mit dem Internet, mit Smartphones funktioniert."