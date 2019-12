Bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und regierungskritischen Demonstranten in Libanons Hauptstadt Beirut hat es am Samstag mehrere Verletzte gegeben. Die Polizei war am Nachmittag mit Tränengas, Schlagstöcken und Gummigeschossen gegen Demonstranten vorgegangen, nachdem diese versucht hatten, Straßenabsperrungen in der Nähe des Parlamentsgebäudes zu durchbrechen. Auf dem Märtyrer-Platz und auf einer Brücke im Stadtzentrum kam es zu Ausschreitungen. Demonstranten warfen Steine, die Sicherheitskräfte reagierten gewaltsam.

Das Rote Kreuz berichtete, dass mindestens 70 Demonstranten wegen des Tränengases unter Atembeschwerden litten. Auf Twitter schrieb die Organisation, zehn Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Behörden wurden mindestens 20 Angehörige der Sicherheitskräfte durch Steinwürfe verletzt.

Die Zusammenstöße waren ausgebrochen, nachdem ein Protestlager der regierungskritischen Demonstranten auf dem Märtyrer-Platz von Gegendemonstranten aus einem Stadtteil der Hauptstadt, der von der mächtigen schiitischen Hisbollah-Miliz dominiert wird, angegriffen wurde.

Seit Wochen gehen im Libanon Menschen gegen die politische Klasse auf die Straße, die sie für die verbreitete Korruption, Misswirtschaft und soziale und wirtschaftliche Probleme wie die chronischen Stromausfälle und die Müllkrise im Land verantwortlich machen. Das hoch verschuldete Mittelmeerland leidet derzeit unter einer akuten Wirtschaftskrise. Unter dem Druck der Proteste war Ministerpräsident Saad Hariri, der zusammen mit der Hisbollah regierte, am 29. Oktober zurückgetreten. Allerdings soll er möglicherweise erneut die Regierung übernehmen.