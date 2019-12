Begegnungen im Kirchenkreis waren für Manfred Stolpe oft ein Vergnügen, etwa bei den Diakonissenschwestern in Berlin-Wilmersdorf oder beim Vortrag in der Kirche Spandau. Hier, unter Gleichgesinnten, fühlte sich der einstige Konsistorialpräsident geborgen. Hier liege seine geistige Heimat, hat er einmal über solche Treffen gesagt. Hier trat der eine Stolpe auf: ein Mann, der die Nähe sucht. Den die Diakonissen mögen. Der den Hausmeister mit Handschlag begrüßt.

Der andere Stolpe hat oft gelitten: unter dem politischen Druck, den Machtspielen und Intrigen, den Medien, unter dem Mautdebakel, den Stasivorwürfen. Zeitungen schrieben seinen Abgang herbei, als sich die Lkw-Straßenabgabe jahrelang verzögerte. Der Streit um seine Kontakte zur DDR-Geheimpolizei beschäftigte neben dem brandenburgischen Landtag auch eine Enquetekommission und das Bundesverfassungsgericht. Stolpe stand vor Problemen, die sein Lebenswerk zu vernichten drohten. Doch er widerstand. In der Nacht auf Sonntag ist Manfred Stolpe im Alter von 83 Jahren verstorben.



Mit kaum einem anderen Menschen ist der Umbruch in den östlichen Bundesländern so eng verbunden wie mit Stolpe. Er selbst verkörperte einen neuen, mit dem Mauerfall entstandenen Politikertyp. Nicht über die Jungsozialisten war der studierte Rechtswissenschaftler, 54-jährig, ins erste demokratisch gewählte Parlament Brandenburgs gekommen, sondern geschult durch die Arbeit in kirchlichen Gremien, ausgestattet mit der Verwaltungserfahrung eines Kirchenfunktionärs.

Obwohl Sozialdemokrat, war Stolpe kein Parteienmensch im Sinne Willy Brandts oder Gerhard Schröders. Dem programmatischen Diskurs hat er sich zwar gestellt. Doch von seiner DNA her war Stolpe der Gegenentwurf zum westdeutschen Machtpolitiker. Er war immer auf der Suche nach dem Kompromiss, der alle Beteiligten mitnimmt. Heraus kam ein Politikstil, der den Menschen in Ostdeutschland entsprach, mit dem Stolpe aber nicht immer erfolgreich war.

Er war kein Regimegegner

Das hatte auch mit seinem Wirken in der DDR-Kirchenleitung zu tun. Stolpe war kein Regimegegner, er suchte den kritischen Dialog mit der Staatsführung. Er war ein Vordenker der Kirchenpolitik, einer Kirche im Arbeiter- und Bauernstaat. Als Konsistorialpräsident warnte er vor der Wiedervereinigung, er konnte sogar dem Mauerbau positive Seiten abgewinnen – was insofern nicht verwunderte, da sich beide deutsche Staaten für lange Zeit mit der Teilung abgefunden hatten. Mit einem plötzlichen Mauerfall rechnete keiner.

Nach der Wende trat er für einen moralisch sauberen, wirtschaftlich effektiven Sozialismus ein. Fast wäre er zum Interimspräsidenten der DDR gewählt worden. So war es für ihn selbstverständlich, 1990 als Ministerpräsident in Brandenburg mit allen Willigen den Neuanfang zu gestalten. Stolpe integrierte, statt auszutauschen. Man kann das für falsch halten. Doch Stolpe ging seinen Weg, den brandenburgischen Weg.

In den Wendemonaten herrschte Aufbruchsstimmung. Minister und Abgeordnete suchten sich ihre Büros selbst. Die Neupolitiker aus dem Osten verdienten dabei nur die Hälfte im Vergleich zu den aus dem Westen rübergeschickten Kollegen. Absprachen erfolgten unkompliziert auf dem Flur – es ging vielen von ihnen nur um die Sache. Erst die erfahrenen Westbeamten brachten den Neulingen aus dem Osten bei, dass man Entscheidungen für andere nachvollziehbar protokolliert. Stolpe, als penibler Abarbeiter seiner Aufgaben bekannt, regierte bis zur Erschöpfung.

1/16 Brandenburg / SPD /Manfred Stolpe und Frau Ingrid, Foto aus dem Familien-Album. © Paul Glaser/​dpa 2/16 Carl Friedrich von Weizsäcker (M) mit dem ständigen Vertreter der Bundesrepublik Deutschland in Ost-Berlin, Hans-Otto Bräutigam (l) und dem Ost-Berliner Superintendent Manfred Stolpe beim "Friedensforum" im Juni 1987 in der Marienkirche in Ost-Berlin. © Chris Hoffmann/​dpa 3/16 Manfred Stolpe (r.) und Helmut Schmidt (l.): Schmidt kam als Wahlkampfhelfer für die Landtagswahlen in Brandenburg © Paul Glaser/​dpa 4/16 Das brandenburgische Kabinett am 13. November 1990 in Potsdam. Vorne l-r: Marianne Bürthler (Bündnis 90), Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD), Regine Hildebrandt (SPD), Walter Hirche (FDP), Edwin Zimmermann (SPD). 2. Reihe l-r: Matthias Platzeck (Bündnis 90), Hans Otto Bräutigam (parteilos), Alwin Ziel (SPD). Ganz hinten l-r: Klaus-Dieter Kühbacher (SPD), Jochen Wolf (SPD), Hinrich Enderlein (FDP). © Andreas Altwein/​dpa 5/16 In Anwesenheit von Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe wurde im April 1992 die seit dem Mauerbau im August 1961 unterbrochene Verbindung Erkner - Friedrichstraße - Bahnhof Zoo -Wannsee - Potsdam wieder in Betrieb genommen. © Peter Kneffel/​dpa 6/16 Cottbus (Brandenburg): Einwohner von Cottbus bekunden ihre Sympathie mit dem wegen seiner Stasi-Kontakte in die Schußlinie geratenen brandenburgischen Ministerpräsident Manfred Stolpe während einer Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes am 1. Mai 1992. Stolpe sprach in seiner Rede über wirtschaftliche Probleme in Brandenburg. © Peter Hammer/​dpa 7/16 Potsdam (Brandenburg): Ministerpräsident Manfred Stolpe verabschiedete im August 1998 in Potsdam ein russisches Panzerregiment. © Peer Grimm/​dpa 8/16 Manfred Stolpe und der damalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen. Im Mai 1996 lehnte eine knappe Mehrheit der Bürger einer Fusion von Berlin und Brandenburg ab. © Reuters 9/16 Manfred Stolpe wird 1994 zum zweiten Mal als Ministerpräsident Brandenburgs vereidigt. © Reuters 10/16 Zum offiziellen Start des EuroSpeedway Lausitz im brandenburgischen Klettwitz schwenkt Ministerpräsident Manfred Stolpe am 20.08.2000 die Startflagge. Die größte Sportstätte des Landes mit 120 000 Zuschauerplätzen wurde nach nur zweijähriger Bauzeit auf dem Gelände eines ehemaligen Braunkohlen-Tagebaus errichtet. Das Land beteiligt sich an der 310- Millionen-Mark-Investition mit 241 Millionen Mark. © Matthias Hiekel/​dpa 11/16 Ludwigsfelde (Brandenburg): Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck und sein Vorgänger, der jetzige Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe, sitzen am 11.10.2004 auf dem außerordentlichen Landesparteitag der SPD Brandenburg im Kulturhaus in Ludwigsfelde in der ersten Reihe. Die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU sollen auf den Landesparteitagen beider Seiten beschlossen werden. © Michael Hanschke/​dpa 12/16 Potsdam (Branhdenburg): Bundeskanzler Gerhard Schröder (r) umarmt am 27.08.2002 auf einer Wahlkundgebung der SPD auf dem Alten Markt in Potsdam den früheren Ministerpräsidenten Manfred Stolpe, um ihm für seine Arbeit zu danken. Schröder ist der erste Spitzenpolitiker, der sich in Brandenburg vorstellt. © Bernd Settnik/​dpa 13/16 Manfred Stolpe lässt sich am an einer Mautstelle für die geplante LKW-Gebühr in Wesseling bei Bonn das neue Abrechnungssystem erklären. © Achim Scheidemann/​dpa 14/16 Der SPD-Politiker Manfred Stolpe steht im brandenburgischen Groß Neuendorf (Märkisch-Oderland) auf einem Oderdeich, aufgenommen am im März 2007. © Patrick Pleul/​dpa 15/16 Brandenburgs ehemaliger Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) und seine Frau Ingrid im Jahr 2011 © Jens Kalaene/​dpa 16/16 Der ehemalige Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Manfred Stolpe (SPD), aufgenommen im März 2009 bei der Verleihung des Gustav-Heinemann-Bürgerpreises 2009 im Willy-Brandt-Haus in Berlin. © Arno Burgi/​dpa

Mehr als zehn Jahre war Manfred Stolpe Ministerpräsident von Brandenburg und wurde so zum Landesvater. 1994 errang seine SPD sogar die absolute Mehrheit – trotz seiner umstrittenen Kontakte zur DDR-Staatssicherheit. Er verankerte die SPD in Ostdeutschland. Er stärkte den Kampf gegen den hochkochenden Rechtsextremismus. Als gebürtiger Stettiner knüpfte er ein enges Band ins Nachbarland Polen, wo immer es ging. Mit ambitionierten Großvorhaben jedoch scheiterte seine Regierung: Die Chipfabrik von Frankfurt an der Oder produzierte nie Chips, der Lausitzring war jahrelang defizitär, der Cargolifter hob nie ab. Die Länderfusion mit Berlin scheiterte am Widerstand der Brandenburger.