Beim Prozessauftakt gegen den Grünen-Politiker Memet Kiliç wegen Präsidentenbeleidigung in der Türkei hat der Richter einen Fahndungsbefehl erlassen. Kiliçs Anwalt Veysel Ok sagte, dass damit eine Aussage seines Mandanten in der Türkei erzwungen werden solle. Kilic war zu der ersten Anhörung in Ankara nicht angereist.

Der Anwalt von Präsident Recep Tayyip Erdoğan habe zuvor argumentiert, dass der Kiliç vorgeworfene Tatbestand in Deutschland nicht als Straftat angesehen werde. Er habe die Vernehmung von Kiliç in der Türkei gefordert, sagte der Anwalt. Ok hatte für Kilic beantragt, seine Verteidigung in Deutschland vorbringen zu dürfen.

Festnahme bei Einreise möglich

Für Memet Kiliç bedeutet der Fahndungsbefehl, dass er festgenommen und verhört werden kann, sobald er in die Türkei einreist. Er habe allerdings nicht vor, bald in die Türkei zu fliegen, sagte Kiliç. Er und sein Anwalt würden nun vor Gericht beantragen, den Zwischenbeschluss zu korrigieren, um dennoch in Deutschland aussagen zu können. Nach Ansicht seines Anwalts könne kein Urteil gegen ihn ergehen, solange er nicht vernommen werden konnte, sagte Kiliç. "Allerdings gehe ich davon aus, dass es trotzdem dazu kommen könnte. Von der Unabhängigkeit der türkischen Justiz ist ja nicht zu reden." Die nächste Verhandlung soll am 26. Februar 2020 stattfinden.

Die Staatsanwaltschaft in Ankara stuft in ihrer Anklageschrift, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, mehrere Aussagen von Kiliç in einem Interview mit einem türkischen Internetmedium aus dem Jahr 2017 als beleidigend ein. Unter anderem geht es um das Wort "Vaterlandsverräter".

Kiliç (52), der die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft hat, gehörte von 2009 bis 2013 dem Bundestag an und arbeitet heute als Anwalt in Heidelberg. Er ist weiter politisch aktiv, unter anderem als Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Migration und Flucht der Grünen in Baden-Württemberg.

CHP-Politiker festgenommen

Die türkische Justiz hat unterdessen am Dienstag fast 200 Menschen festnehmen lassen. Sie stehen unter dem Verdacht, Verbindungen zur Gülen-Bewegung zu haben. Es seien 260 Haftbefehle wegen der Nutzung des Kurzmitteilungsdiensts ByLock ausgestellt worden, der von den Anhängern des islamischen Predigers Fethullah Gülen zur Kommunikation benutzt worden sein soll. Erdoğan macht Gülen für den gescheiterten Putschversuch im Sommer 2016 verantwortlich.



Auch der Bürgermeister der oppositionellen Republikanischen Volkspartei (CHP), Burak Oğuz, wurde unter dem Verdacht festgenommen, Verbindungen zur Gülen-Bewegung zu haben. Der CHP-Vorsitzende in der Provinz Izmir, Deniz Yücel, kritisierte die Festnahme von Oğuz scharf. "Wir verurteilten die Absetzung gewählter Vertreter durch das Gesetz", twitterte Yücel.