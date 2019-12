In Indien ist ein umkämpftes Staatsbürgerschaftsgesetz in Kraft getreten. Zuvor hatte es Proteste dagegen gegeben, bei denen Menschen starben. Präsident Ram Nath Kovind unterschrieb das Gesetz am späten Donnerstagabend, nachdem das Parlament zuvor zugestimmt hatte. Das Gesetz erleichtert nicht-muslimischen Migranten aus den Nachbarländern Afghanistan, Bangladesch und Pakistan die Einbürgerung in Indien.

Die Menschen in der indischen Grenzregion befürchten wegen des Gesetzes einen Zuwachs an Zuwanderern. Bereits jetzt leben dort viele Menschen aus Bangladesch. Kritiker mahnen, dass das Gesetz die örtliche Kultur der indigenen Stammesvölker beeinträchtigen könne.



In mehreren Städten hatte es bereits Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizisten gegeben. Am Donnerstag erschossen Polizisten zwei Männer in der Stadt Guwahati; Demonstranten warfen Steine auf Beamte und setzten Reifen in Brand.

Bei dem Gesetz geht es um Verfolgte religiöser Minderheiten – Christen, Hindus, Sikhs, Buddhisten, Jaina und Parsen – aus den drei Nachbarstaaten, die bis Ende 2014 nach Indien eingereist sind. Indiens Premierminister Narendra Modi erklärte auf Twitter, dass das Gesetz das Leid vieler verfolgter Menschen lindern werde. Die Opposition und muslimische Gemeinden kritisieren, dass es Muslime diskriminiere und die Trennung von Religion und Staat verletze.