Die Staatsanwaltschaft von New York hat eine drastische Erhöhung der Kaution für den der Vergewaltigung beschuldigten ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein gefordert. Die Kaution müsse von derzeit einer Million US-Dollar auf fünf Millionen erhöht werden, sagte Staatsanwältin Joan Illuzzi-Orbon bei einem Gerichtstermin in Manhattan. Sie begründete die Forderung mit einer Fluchtgefahr: Der einstige Hollywood-Mogul könne versuchen, vor Beginn seines Prozesses in einem Monat aus dem Land zu fliehen.

Weinstein habe "beinahe unbegrenzte Mittel", sagte Illuzzi-Orbon. "Dieser Mann könnte einfach so in einem Privatjet wegfliegen und in ein anderes Land gehen." Als Anhaltspunkt für den Verdacht nannte sie Unregelmäßigkeiten bei den Überwachungsdaten Weinsteins. Er soll versucht haben, sich der Überwachung durch eine elektronische Fußfessel zu entziehen.



So habe er absichtlich ein Gerät zu Hause gelassen, durch das die Fußfessel aktiviert bleibt, und sei teilweise über Stunden nicht zu orten gewesen. Dabei soll er sich in einem Funkloch aufgehalten haben. Mehrfach sei in den vergangenen Monaten kein Signal der Fußfessel empfangen worden, sagte Illuzzi-Orbon. Seinen Reisepass musste Weinstein zwar als Kautionsauflage abgeben, jedoch flog er in den vergangenen Monaten mehrfach in einem Privatjet nach Los Angeles.

Weinsteins Verteidigerin Donna Rotunno wies die Vorwürfe der Staatsanwältin zurück. Technische Pannen wie etwa leere Batterien seien der Grund dafür gewesen, dass die Überwachung nicht funktionierte. Ihr Mandant habe keineswegs die Absicht zu fliehen, sondern sehe dem Prozess vielmehr "mit Ungeduld" entgegen. Der Prozess gegen Weinstein soll am 6. Januar beginnen, Richter James Burke vertagte eine Entscheidung über eine mögliche Strafe wegen Verletzung von Kautionsauflagen auf kommende Woche.

Weinstein ist wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung einer Frau im Jahr 2013 und sexueller Nötigung einer weiteren Frau im Jahr 2006 angeklagt. Insgesamt 80 Frauen werfen ihm seit 2017 sexuelle Übergriffe vor, darunter namhafte Schauspielerinnen, deren Karriere zum Zeitpunkt von Weinsteins mutmaßlichen Übergriffen von dem Produzenten abhängig gewesen sein soll. Die Vorwürfe gegen Weinstein erregten im Kontext der #MeToo-Bewegung gegen Sexismus und Missbrauch von Frauen weltweite Aufmerksamkeit.