Der wegen Vergewaltigung angeklagte Ex-Filmmogul Harvey Weinstein und sein früheres Filmstudio haben einem Zeitungsbericht zufolge einen 25 Millionen Dollar schweren vorläufigen Vergleich mit den mutmaßlichen Opfern erzielt. Beinahe alle Klagen wegen sexuellen Fehlverhaltens gegen Weinstein und seine Firma würden dadurch beendet, berichtete die New York Times am Mittwoch unter Berufung auf sechs Anwälte, die teils anonym aussagten. Vertreter von Weinstein äußerten sich der Zeitung gegenüber nicht.

Mehr als 30 Schauspielerinnen und ehemalige Mitarbeiterinnen Weinsteins haben den Ex-Filmmogul verklagt. Die Anschuldigungen reichen von sexuellem Fehlverhalten bis zu Vergewaltigung. Den Anwälten zufolge stimmten sie dem Vergleich zu. Weinstein bestreitet die Anschuldigungen; jegliche sexuelle Handlungen seien einvernehmlich erfolgt.

Bericht: Versicherungen zahlen die Vergleichssumme

Weinstein würde es durch den Vergleich vermeiden, aus eigener Tasche zu zahlen und müsste als Teil des Abkommens auch kein Fehlverhalten einräumen. Versicherungsunternehmen, die die Filmproduktionsfirma Weinstein Company vertreten, übernähmen laut der New York Times die Kosten des Vergleichs. Die Vereinbarung muss allerdings noch von allen beteiligten Parteien unterzeichnet und von einem Gericht genehmigt werden, sagte der Anwalt Aaron Filler, der die Schauspielerin Paz de la Huerta vertritt.

Dem Bericht zufolge würden sich 18 der mutmaßlichen Opfer 6,2 Millionen Dollar teilen, keine Frau würde mehr als 500.000 Dollar bekommen. Weitere 18,5 Millionen Dollar würden für eine Sammelklage, die Anklage der New Yorker Staatsanwaltschaft und zukünftige Kläger zur Verfügung stehen.

Prozess wegen alter Fälle findet trotzdem statt

Die Vereinbarung steht allerdings nicht im Zusammenhang mit einem geplanten Prozess gegen Weinstein in New York, dessen Beginn für Januar angesetzt ist. In dem Prozess soll es um andere Fälle gehen.

Bei einem Gerichtstermin am Mittwoch zur Vorbereitung des Prozesses teilte Weinsteins Anwalt Arthur Aidala mit, dass sich sein Mandant an diesem Donnerstag einer Rückenoperation unterziehen werde. Zu dem für den 6. Januar geplanten Prozessbeginn werde der 67-Jährige dennoch erscheinen können.

Laut Aidala leidet Weinstein an den Folgen eines Autounfalls im August. Der einst mächtige Filmproduzent nahm an dem Termin am Mittwoch teil und stützte sich dabei auf eine Gehhilfe.

Richter erhöht Kaution wegen Fluchtgefahr

Richter James Burke erhöhte zudem Weinsteins Kaution von einer auf zwei Millionen Dollar. Die Staatsanwaltschaft hatte vergangene Woche eine drastische Erhöhung auf sogar fünf Millionen Dollar gefordert. Sie begründete dies mit Fluchtgefahr: Der einstige Hollywood-Produzent könne versuchen, vor Prozessbeginn aus dem Land zu fliehen. Nach Angaben der Staatsanwälte war in den vergangenen Monaten wiederholt kein Signal von seiner elektronischen Fessel empfangen worden.

Konkret hatten die Ankläger Weinstein vorgeworfen, er habe sich mehrfach in einem Funkloch aufgehalten, so dass der Kontakt zur Fußfessel abgerissen sei. Zudem habe Weinstein ein wichtiges Teil des Gerätes zu Hause gelassen; deshalb habe es nicht funktioniert. Weinsteins Anwälte hatten dagegen von "technischen Fehlern" gesprochen.

In dem New Yorker Prozess soll es um die Anschuldigungen zweier Frauen gehen, die Weinstein eine Vergewaltigung im Jahr 2013 und erzwungenen Oralverkehr im Jahr 2006 vorwerfen. Insgesamt haben ihm mehr als 80 Frauen seit 2017 sexuelle Übergriffe vorgeworfen, darunter auch namhafte Schauspielerinnen. Weinstein droht lebenslange Haft. Derzeit befindet er sich unter strikten Auflagen auf freiem Fuß.