Ein Whistleblower hat einer Kirche der Religionsgemeinschaft der Mormonen Steuerhinterziehung vorgeworfen. Der ehemalige Finanzmanager der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage habe eine entsprechende Beschwerde bei der amerikanischen Steuerbehörde IRS eingereicht, berichtet die Washington Post.

Der Whistleblower arbeitete dem Bericht zufolge bei einem Unternehmen namens Ensign Peak Advisors, das die Einlagen für die Kirche verwaltet. Er wirft der Kirche vor, ihre Mitglieder hintergangen zu haben. Statt für wohltätige Zwecke seien Teile der Spenden für Investments genutzt worden. Der Tippgeber vermute, dass Ensign den US-Behörden Steuern in Milliardenhöhe schulden könnte, berichtete die Zeitung.



Aus den Unterlagen, die auch der Washington Post vorliegen, geht der Zeitung zufolge hervor, dass die Mormonenkirche jedes Jahr rund sieben Milliarden Dollar an Mitgliederspenden erhielt. Davon sei jährlich etwa eine Milliarde an Ensign abgezweigt worden. Dort wurde das Geld der Beschwerde zufolge angelegt, um Renditen zu erzielen. Seit 1997 sei das Vermögen so von zwölf auf etwa 100 Milliarden Dollar gestiegen.

Whistleblower könnte finanziell profitieren

Nach den Regeln der US-Steuerbehörde sind kirchliche Institutionen steuerbefreit, wenn die Mittel für religiöse Zwecke, Bildung oder Wohltätigkeit ausgegeben werden. Laut der Beschwerde hat das Unternehmen Ensign dafür in 22 Jahren jedoch nicht einen Dollar ausgegeben.

Die betroffene Kirche wollte sich der Zeitung zufolge nicht zu den Vorwürfen äußern. Man mache keine Angaben zu Transaktionen oder finanziellen Entscheidungen, teilte ein Sprecher mit.



Die Beschwerde war im IRS-Büro von Ogden im US-Bundesstaat Utah eingegangen. Sollte sie zum Erfolg führen, hat der Whistleblower Anspruch auf einen Teil der Steuern, die die Behörde zusätzlich einnehmen würde.