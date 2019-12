Ebenfalls per App können Ärzte ab dem kommenden Jahr Patienten behandeln: Mediziner und Psychotherapeuten dürfen künftig ausgewählte Gesundheitsapps auf Rezept verordnen. Dazu zählen zum Beispiel Anwendungen, die beim regelmäßigen Einnehmen von Medikamenten helfen oder mit denen sich Blutzuckerwerte dokumentieren lassen. Voraussetzung hierfür ist eine Prüfung auf IT-Sicherheit, Datenschutz und Funktionalität beim Bundesinstitut für Arzneimittelsicherheit und Medizinprodukte. Die Kassen tragen in einer einjährigen Testphase die Kosten einer neu zugelassenen App, in dieser Zeit muss der Anbieter nachweisen, dass seine Software bei einer besseren medizinischen Versorgung hilft.

Was ebenfalls neu ist: Von Januar an dürfen Ärzte über ihr Angebot an Videosprechstunden auf ihren Webseiten informieren. So sollen Patienten leichter Praxen finden können, die Online-Sprechstunden anbieten. Die ärztliche Aufklärung und Einwilligung für eine Videosprechstunde kann jetzt auch im Rahmen der Sprechstunde selbst erfolgen – nicht mehr wie bisher im Vorfeld persönlich.



Das Gesundheitsministerium informiert auf seiner Webseite über weitere Detailänderungen beim Thema der medizinischen Versorgung, wie etwa den Ausbau der Servicestellen für Facharzttermine, Regelungen für den Medikamentenersatz durch gleiche Wirkstoffe sowie die finanzielle Entlastung der Angehörigen von Pflegebedürftigen.