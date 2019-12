Mehrere Tage nach dem Vulkanausbruch auf der neuseeländischen Insel White Island planen Teams einen riskanten Einsatz zur Bergung von Opfern. Trotz der Warnungen von Vulkanforschern vor einer möglichen neuen Eruption billigte die neuseeländische Polizei die Entsendung einer Bergungsmission, wie sie mitteilte.

Nachdem sich die Bergung der vermutlich acht Toten wegen der anhaltenden vulkanischen Aktivität verzögert hatte, soll am Freitag damit begonnen werden, so Vize-Polizeichef John Tims. Aufgrund der von Drohnen und Hubschraubern kurz nach dem Ausbruch gesammelten Informationen gehen die Behörden davon aus, dass sie von zumindest einigen Opfern wissen, wo sie sich befinden.



Druck von Seiten Angehöriger

Noch kurz zuvor hatte Polizeiminister Stuart Nash in einem Radio-Interview gesagt: "Es wäre Wahnsinn, Männer und Frauen nach White Island zu schicken, wenn es dort nicht sicher für sie ist." Der Druck auf die Behörden, mit der Suche auf der Insel zu beginnen, war allerdings zuletzt vonseiten der Angehörigen gewachsen.

Die Zahl der von dem Vulkanausbruch verursachten Todesopfer stieg unterdessen auf mindestens acht. Die Behörden vermuten, dass es auf White Island mindestens acht weitere bislang ungeborgene Todesopfer gibt. 28 Menschen mit Verbrennungen befänden sich weiterhin im Krankenhaus, 23 von ihnen in kritischem Zustand. Zur Behandlung der schweren Verbrennungen der Verletzten habe Haut aus den USA bestellt werden müssen, sagte Peter Watson, einer der Ärzte bei einer Pressekonferenz. 120 Quadratmeter Haut seien für Transplantationen nötig, schätzten Krankenhausmitarbeiter.

Erhöhte vulkanische Aktivität bereits im November

Zum Zeitpunkt der Eruption des Vulkans Whaakari hielten sich 47 Menschen auf der Insel auf. Darunter waren vier Deutsche, die nach Angaben des Auswärtigen Amts verletzt wurden. Die anderen Ausflugstouristen und Reiseleiter kamen aus Australien, den USA, Großbritannien, China, Malaysia und Neuseeland. Warum ihnen überhaupt ein Besuch der Insel erlaubt worden ist, ist weiter ungeklärt. Im November hatten Seismologen eine erhöhte vulkanische Aktivität festgestellt.

White Island ist seit 1953 ein Naturschutzgebiet in privater Hand und gilt als beliebte Touristenattraktion. Die Insel ist die Spitze eines größtenteils unter Wasser liegenden Vulkans, der bei der Eruption am Montag mehr als 3.500 Meter Rauch und Asche hoch in die Luft schleuderte. Auch in den darauffolgenden Tagen spuckte der Vulkan immer wieder Rauch und Schlamm.