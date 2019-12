Einen Tag nach dem Messerangriff auf ein jüdisches Fest im US-Bundesstaat New York mit fünf Verletzten hat Gouverneur Andrew Cuomo die Tat als Terror eingestuft. "Dies ist ein Terrorakt. Ich denke, dies sind einheimische Terroristen. Sie versuchen, Angst zu verbreiten", sagte Cuomo vor Journalisten in der Stadt Monsey. Der Messerangriff vom Samstag sei bereits die 13. antisemitische Tat im Staat New York innerhalb der letzten Wochen gewesen, sagte Cuomo. "Hier trifft Intoleranz auf Illegalität", erklärte er und sprach von explodierender Wut und Hass.

Der Angreifer war in der Nacht zum Sonntag in das Haus eines Rabbiners in Monsey eingedrungen. Die Stadt liegt etwa eine Autostunde nördlich der Metropole New York. In dem Haus hatten sich Gläubige zur Feier des jüdischen Lichterfestes Chanukka versammelt. "Er hat sofort angefangen, Menschen anzugreifen, sobald er zur Tür hereingekommen war", sagte einer der Teilnehmer der Feier der New York Times. Der Angreifer verletzte mindestens fünf Menschen durch Messerstiche.

Im Anschluss floh der Täter mit dem Auto und wurde wenig später von der Polizei gefasst. Nähere Informationen zu seiner Identität oder einem Motiv gaben die Behörden zunächst nicht bekannt. "Das ist ein großer Albtraum für unsere Stadt", sagte Bürgermeister Michael Specht. In Monsey leben viele orthodoxe Juden. Mit dem mehrtägigen Lichterfest Chanukka gedenken Juden jedes Jahr der Neuweihe des Tempels in Jerusalem im Jahre 165 vor der christlichen Zeitrechnung.



"Genug ist genug!"

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu verurteilte die Attacke. "Wir werden auf jede Art mit den örtlichen Behörden zusammenarbeiten, um dabei zu helfen, diesem Phänomen ein Ende zu setzen", sagte er. Der israelische Präsident Reuven Rivlin sprach von einer "schrecklichen Attacke". Ebenso "schockiert" zeigte sich Parlamentspräsident Juli Edelstein. Er sei zuversichtlich, dass die amerikanische Behörde entschieden gegen den "abscheulichen Angreifer" handeln werde – wie gegen jeden Kriminellen, der seine Hand gegen einen Juden erhebe.

Auch die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem äußerte sich "zutiefst besorgt über die Nachrichten und Bilder von dem Ort einer weiteren antisemitischen Attacke". Das Wiesenthal-Zentrum forderte US-Präsident Donald Trump zur Einrichtung einer FBI-Sondereinheit im Kampf gegen Antisemitismus auf, "nach den endlosen Attacken auf Juden und ihre religiösen Einrichtungen". "Genug ist genug! Juden sollten in Amerika nicht um ihr Leben fürchten müssen, wenn sie in ihre Gotteshäuser gehen."