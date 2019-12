Am Weihnachtsmorgen soll das Rettungsschiff Ocean Viking zu einem neuen Such- und Rettungseinsatz im Mittelmeer aufbrechen. Das teilte eine Sprecherin mit. Voraussichtlich würden sich in den kommenden Tagen wieder Menschen auf die Flucht über das Mittelmeer machen, verstärkte Kampfhandlungen in Libyen und bessere Wetteraussichten ließen darauf schließen. Derzeit liegt die Ocean Viking im süditalienischen Tarent im Hafen, es ist erst am Tag zuvor dort eingelaufen. Das Schiff soll so schnell wie möglich wieder in internationale Gewässer vor der libyschen Küste fahren, um dort auf mögliche Seenotfälle zu reagieren, sagte die Sprecherin.

Die von den den Organisationen SOS Mediterranée und Ärzte ohne Grenzen betriebene Ocean Viking hatte am Montag auf Weisung der italienischen Behörden in Tarent angelegt und dort 159 gerettete Migrantinnen und Migranten von Bord gehen lassen. Bei zwei Rettungsaktionen am vergangenen Freitag waren 162 Menschen geborgen worden; eine Frau war als medizinischer Notfall mit ihrem anderthalb Jahre alten Kind und ihrer Schwester am Sonntag von einem italienischen Hubschrauber an Land gebracht worden.

Alle Geretteten hätten "eine schreckliche Flucht aus Libyen über das Mittelmeer erlebt", sagte Einsatzleiter Nicola Stalla. Zudem sei die Ocean Viking in der Nacht auf Montag auf dem Weg nach Tarent durch ein schweres Unwetter gefahren. Stalla bezeichnete die beiden Bergungen bei ungünstigen Wetterbedingungen als "extrem schwierig". Auch das Team sei von den Ereignissen "sichtlich gezeichnet".

Jana Ciernioch von SOS Mediterranee wies darauf hin, dass die Ocean Viking derzeit das einzige private Rettungsschiff im Einsatz sei. Die kleinere Alan Kurdi der deutschen Organisation Sea-Eye musste vor stürmischem Wetter in einem Hafen im Westen Siziliens Schutz suchen.