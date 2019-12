Zwei Polizeibeamte sind in Frankreich zum ersten Mal wegen exzessiver Gewaltanwendung bei den Protesten der Gelbwesten verurteilt worden. Ein Pariser Gericht verhängte am Donnerstag Bewährungsstrafen gegen die Polizisten. Einer von ihnen hatte bei der Kundgebung am 1. Mai in der Hauptstadt einen Demonstranten geohrfeigt, er erhielt eine Bewährungsstrafe von vier Monaten. Eine zweimonatige Bewährungsstrafe wurde gegen den anderen Beamten verhängt, der einen Pflasterstein in Richtung der Demonstrierenden geworfen hatte. Das Gericht blieb damit unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Sie hatte eine jeweils um einen Monat längere Bewährungsstrafe für beide Beamte verlangt.

Seit Beginn der Proteste werfen die Gelbwesten der Polizei unverhältnismäßige Gewaltanwendung vor. Die landesweiten Demonstrationen gegen den Reformkurs von Präsident Emmanuel Macron hatten am 17. November 2018 begonnen. Immer wieder eskalierten sie in gewalttätigen Konfrontationen zwischen den Demonstrierenden und der Polizei. Einer offiziellen Zählung zufolge wurden dabei etwa 2.500 Protestierende und rund 1.800 Polizistinnen und Polizisten verletzt.



Der jetzt wegen des Steinwurfs verurteilte Beamte war auf Videoaufnahmen zu erkennen, die online tausendfach geteilt wurden. Ob durch den Stein Menschen verletzt wurden, ist nicht zu sehen. In dem Prozess sagte der 44-Jährige aus, er habe den Stein "aus Angst" vor den Krawallen geworfen. Doch das Gericht gelangte zu dem Schluss, dass der Beamte nicht aus Notwehr handelte. Er habe den Demonstranten mit dem Steinwurf einen "physischen und psychologischen Schock" versetzen wollen, damit sie umgekehrt ihre Angriffe gegen die Polizei einstellten.

Der Mann ist in Toulouse im Südwesten Frankreichs stationiert und war für die Maikundgebung nach Paris beordert worden. Er darf weiter als Polizist arbeiten, da er laut der Gerichtsentscheidung durch die Bewährungsstrafe nicht als vorbestraft gilt. Dem zweiten Beamten wurde wegen der Ohrfeigen gegen den Demonstranten neben der Bewährungsstrafe noch eine Geldstrafe von 1.000 Euro auferlegt. Auch seine Strafe wird nicht ins Strafregister eingetragen, womit er im Polizeidienst bleiben kann.

Verhalten der Polizisten müsse "im Kontext" gesehen werden

Der Generalsekretär der Polizeigewerkschaft Alliance, Yvan Assioma, bezeichnete die Strafen als "streng". Er sagte, das Verhalten der verurteilten Polizisten müsse "im Kontext" gesehen werden. Nach den monatelangen Einsätzen bei den Protesten habe bei der Polizei damals "Müdigkeit" geherrscht. Der Einsatz bei der Demonstration am 1. Mai sei "besonders schwierig" gewesen.

Die Polizei führt interne Untersuchungen zu etwa zwei Dutzend Fällen mutmaßlich exzessiver Polizeigewalt bei den Protesten der Gelbwesten. Die jetzigen Bewährungsstrafen waren die ersten beiden Fälle, in denen diese Untersuchungen zu Gerichtsurteilen führten. Für die Einsätze bei den Protesten hat die Regierung den Sicherheitskräften auch den Einsatz von Gummigeschossen erlaubt, die in weiten Teilen der EU verboten ist. Nach unabhängigen Zählungen erlitten dadurch Hunderte Menschen Kopfverletzungen, mehr als 20 weitere verloren ein Auge.