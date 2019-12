In der Befragung "Wie Religion uns trennt und verbindet" untersuchen deutsche und schweizer Soziologen, was Religiosität dem Einzelnen heute noch bedeutet, wie sie dazu beiträgt, dass Menschen ausgegrenzt werden oder sich sicher fühlen. Gert Pickel ist einer der Leiter der Studie und Professor am Institut für Praktische Theologie in der Abteilung Religions- und Kirchensoziologie der Universität Leipzig.

ZEIT ONLINE: Herr Pickel, bald ist Weihnachten und die Kirchen werden voll sein. Trennen Religionen die Menschen eher oder verbinden sie sie?

Gert Pickel: Religionen sind immer ambivalent. In allen Religionsgemeinschaften finden sich dogmatische Gruppen, die Menschen, die etwas anderes glauben oder leben, abwehren oder auf die wörtliche Auslegung der heiligen Schriften beharren. Daneben gibt es aber überall eine große liberale Gruppe, die sich für Nächstenliebe, Offenheit für andere und Pluralismus einsetzt. So kamen etwa viele Helfer in der Flüchtlingskrise von den Kirchen und Moscheen. Der Besuch des Weihnachtsgottesdiensts sagt dabei oft wenig darüber aus, ob sich eine Person mit der Kirche und der Religion wirklich verbunden fühlt.

Studie: Wie Religion uns trennt und verbindet Studie: Wie Religion uns trennt und verbindet Das deutsch-schweizer Forschungsprojekt Konid unter Leitung von Antonius Liedhegener (Universität Luzern) und Gert Pickel (Universität Leipzig) hat 2.363 Menschen in Deutschland und 500 türkische Muslime zu ihren sozialen Identitäten befragt. In der Schweiz wurden 3.019 Menschen, darunter 620 Muslime befragt. Das Projekt ist Mitte 2018 gestartet und dauert insgesamt drei Jahre. Gefördert wurde das Projekt durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Fonds National Suisse (FNSNF).



ZEIT ONLINE: Wie relevant ist denn Religion für die Menschen noch? In unserer säkularen Welt ist sie nur noch für wenige identitätsstiftend, oder?

Pickel: Es sind mehr, als wir erwartet haben. In unserer Befragung zeigt sich: Für mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland ist Religion bedeutend für ihre soziale Identität. Sie gibt ihnen Sicherheit, stärkt das Selbstbewusstsein. Die Menschen fühlen sich einer Gemeinschaft zugehörig. Und immerhin 20 Prozent sagen, Religion sei ihnen äußerst wichtig. Das heißt, für sie haben nur noch Familie und Freunde Vorrang. Umgekehrt kann auch das Nichtglauben zur Identität gehören. Den meisten Menschen, die nicht an Gott glauben, ist Religion zwar egal, aber fast 20 Prozent empfinden ihre Nichtreligiosität als einen Kernbestandteil ihrer Identität.

ZEIT ONLINE: Was ist mit denen, die sich nicht sicher sind, ob sie an Gott glauben, aber den Chor im Weihnachtsgottesdienst genießen?

Pickel: Wir haben festgestellt: Die, die grübeln, bin ich religiös oder nicht, sind seltener geworden. Die Menschen sagen entweder ja oder nein. Religiosität ist nicht gleichverteilt in der Bevölkerung, sondern polarisiert sich in überzeugte Befürworter, denen sie oft sehr wichtig ist, und Menschen, denen Religion herzlich egal ist. Die lauen Christen und Muslime sterben langsam aus. Möglicherweise werden die kleiner werdenden Volkskirchen zukünftig wie viele Moscheegemeinden oder Freikirchen, wo die Religion für die Mitglieder in der Regel eine hohe Bedeutung für die Lebensführung besitzt.

ZEIT ONLINE: Ist das auch gefährlich?

Pickel: Gemeinden können untereinander Brücken bauen und Verständnis füreinander schaffen. Es gibt inzwischen viele interreligiöse Projekte, die dazu beitragen können, Ängste etwa vor Muslimen abzubauen. Muslime, Christen und Juden feiern etwa gemeinsam Feste, organisieren Diskussionsrunden. Wer religiös ist, engagiert sich nämlich auch häufiger freiwillig als andere. Die Gefahr ist aber in allen Glaubensgemeinschaften, dass sie sich abschotten und andere abwerten, nach dem Motto: Wer nicht das glaubt, was ich glaube, liegt falsch.

ZEIT ONLINE: Besonders häufig zu finden ist das unter Muslimen und evangelischen Freikirchlern.

Pickel: Ja, aber das ist in Deutschland immer noch moderat. Überdurchschnittlich vielen Muslimen und Freikirchlern ist es etwa wichtig, einen Partner aus derselben Religionsgemeinschaft zu heiraten. Sie stimmen auch häufiger zu, dass die Regeln der Religion Vorrang vor der Verfassung besitzen. Allerdings lehnt auch unter den Muslimen und Freikirchlern die große Mehrheit diese Aussage ab.

ZEIT ONLINE: Ist Menschen Religion wichtiger, die deshalb häufig diskriminiert werden?

Pickel: Es ist schwer zu sagen, was Ursache und Folge ist. Rund die Hälfte der Muslime berichtet in unserer Studie von Diskriminierungserfahrungen. Solche Erfahrungen können dazu führen, sich stärker dorthin zurückziehen, wo sie sich verstanden und sicher fühlen. Immerhin 35 Prozent der Muslime und Freikirchler geben an, dass die Religion ihre Identität stark prägt, also kann dies ein Ort des Rückzugs sein. In diesen oft kleinen Gemeinden ist allerdings der soziale Druck höher und es kann zu der starken Anpassung und auch Abschottung führen. Wer nicht kommt, fällt auf – und andere soziale Gruppen können Ziel gemeinsamer Ablehnung werden, auch um die eigene Gruppe nach innen zu stärken. Besonders in den Freikirchen, aber auch in sunnitischen Gemeinschaften ist zu beobachten, dass sie etwa LGBT-Personen oder Andersgläubige abwerten.

ZEIT ONLINE: Kann man bestimmte Gruppen von Menschen identifizieren, die gläubiger sind als andere? Ungebildete Menschen oder Menschen vom Land etwa?

Pickel: Es gibt nur einen leichten Bildungseffekt. Menschen mit niedriger formaler Bildung, die auf dem Land leben, sind etwas religiöser. Auf der anderen Seite beobachten wir zum Beispiel in den Großstädten einen sogenannten Kulturprotestantismus. Hier finden sich besonders viele gebildete Menschen, die Spaß an Identitätsarbeit haben und sich mit Religion intellektuell auseinandersetzen.

ZEIT ONLINE: Wie sieht es aus mit Persönlichkeiten: Sind besonders ängstliche, weniger selbstbewusste Persönlichkeiten eher religiös?

Pickel: Das haben wir noch nicht ausgewertet. Aber es gibt Hinweise darauf, dass Personen, die ängstlicher sind, die Zugehörigkeit zu festen Gruppen besonders wichtig ist. Sie stellen die kollektive Identität vor ihre individuelle und ordnen sich den Regeln unter, weil sie sich dann sicherer fühlen. Sie müssen dafür allerdings keine Religion wählen, gleichwohl bieten Religionsgemeinschaften hierfür gute Angebote für Gemeinsamkeit und kollektive Identität. Selbstbewusste Menschen dagegen wünschen sich eher den Kontakt zu anderen Menschen. Aber die, die wir die Gruppe der "Selbstorientierten" nennen, lösen sich auch leichter wieder von Gruppen und Freunden, wenn ihnen etwas nicht gefällt. Sie stellen ihre individuellen Ansprüche über das Kollektiv.



ZEIT ONLINE: Zeigen Menschen ähnliche Tendenzen, wenn sie nicht mehr christlichen oder muslimischen Gemeinden angehören, aber ihre Spiritualität anderswo erleben wollen? Etwa in esoterischen Kreisen, beim Yoga oder im buddhistischen Tempel?

Pickel: Wir haben auch Menschen mit unterschiedlichen religiösen und nicht religiösen Prägungen befragt. Gerade bei der genannten Spiritualität oder Esoterik handelt es sich um sehr individualistische Beschäftigungen mit der Welt. Sie dienen teils als Religionsersatz, teils werden sie mit klassischer Frömmigkeit kombiniert. Auch solche Vorstellungen können eine Wirkung auf die religiöse, dann vielleicht spirituelle Identität ausüben. Ihr Problem ist allerdings ihre Fluidität. Finde ich keine anderen, die so denken wie ich und so handeln, dann lässt das oft schnell nach. Die religiöse Identität hängt eigentlich immer mit anderen Menschen zusammen.