Im Jahr 2019 sind weltweit 49 Journalistinnen und Journalisten im Zusammenhang mit ihrem Beruf getötet worden. Dies teilte die Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) in ihrer Jahresbilanz der Pressefreiheit 2019 mit. Das ist der tiefste Stand seit 16 Jahren. Vor allem in Konfliktgebieten wie Syrien, dem Jemen und Afghanistan wurden demnach weniger Tote gezählt.

In den vergangenen beiden Jahrzehnten ging die Organisation im Jahresschnitt von etwa 80 getöteten Journalistinnen und Journalisten aus. Die nahezu halbierte Zahl dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Länder weiter sehr gefährlich für Journalistinnen und Journalisten seien, warnte Reporter ohne Grenzen. Das gelte insbesondere für Mexiko. Dort wurden im vergangenen Jahr zehn Journalisten wegen ihrer Recherchen getötet.

In diesem Jahr waren zudem weltweit 389 Medienschaffende wegen ihrer Arbeit inhaftiert, heißt es in dem Bericht. In China habe man "ungekannte Höhen" erreicht, mit 120 Menschen die aufgrund ihrer journalistischen Tätigkeit im Gefängnis sitzen. Bei den meisten hier neu hinzugekommenen Fällen handele es sich um Mitglieder der muslimischen Minderheit der Uiguren.

Laut Reporter ohne Grenzen saßen in Ägypten 34 Journalistinnen und Journalisten in Haft. In Saudi-Arabien beträgt die Zahl 32, in Syrien 26 bei einer hohen Dunkelziffer und in der Türkei 25. In Ägypten und Saudi-Arabien sei eine Mehrheit ohne Urteil oder Anklage inhaftiert, berichtet Reporter ohne Grenzen. Komme es doch zum Prozess, würden sie "oft in grob unfairen Verfahren zu sehr langen Haftstrafen verurteilt".