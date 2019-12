Das Rettungsschiff Ocean Viking hat mit 159 Migrantinnen und Migranten an Bord hat im italienischen Hafen von Tarent angelegt. Wie das Italienische Rote Kreuz auf Twitter mitteilte, wurden die Geretteten von Freiwilligen an der Mole empfangen und mit dem Notwendigsten versorgt. Unter den am Freitag und Samstag geborgenen Menschen sind zahlreiche Minderjährige sowie mehrere Kleinkinder und schwangere Frauen.

Die Betreiberorganisationen der Ocean Viking, Ärzte ohne Grenzen und SOS Mediterranee, twitterten, die Menschen seien von den schrecklichen Erlebnissen ihrer Reise und dem rauen Wetter erschöpft. "Glücklicherweise ist ihre Tortur auf dem Meer vorüber", hieß es in dem Tweet.

Das Innenministerium in Rom hatte den Seenotrettern die Stadt am Sonntagabend zugewiesen. Einer Mitteilung des Ministeriums zufolge erklärten sich Deutschland, Frankreich und Portugal zur Aufnahme der Asylsuchenden nach dem im September vereinbarten Malta-Modell bereit.



Auch im Herbst und Winter machen sich Migrantinnen und Migranten von Libyen aus auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer in Richtung Europa. Meist müssen Rettungsschiffe einige Tage auf dem Meer warten, bevor sie in Italien oder Malta einen Hafen ansteuern dürfen. Die Hilfskräfte auf der Ocean Viking hatten die Menschen am Wochenende vor der libyschen geborgen, darunter zahlreiche Minderjährige, acht Kleinkinder und fünf schwangere Frauen.