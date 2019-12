Das Flüchtlingsrettungsschiff Sea-Watch 3 ist wieder frei. Nach fast einem halben Jahr hob ein Richter in Palermo die Beschlagnahmung auf, wie italienische Medien berichteten. Die Organisation Sea-Watch mit Sitz in Berlin teilte mit, das Urteil bestätige "nicht nur die fehlende rechtliche Grundlage für das Festsetzen des Schiffs, sondern die politische Motivation dahinter". Das Schiff solle so schnell wie möglich in das Such- und Rettungsgebiet nördlich der libyschen Küste zurückkehren.

Die Sea-Watch 3 war nach einem spektakulären Anlandemanöver in Lampedusa unter Leitung der Kapitänin Carola Rackete am 29. Juni von italienischen Behörden zunächst zur Beweismittelsicherung beschlagnahmt worden. Nachdem die Staatsanwaltschaft von Agrigent diese Vorkehrung am 25. September aufhob, wurde das Schiff wegen wiederholter Verstöße gegen das Sicherheitsdekret des ehemaligen Innenministers Matteo Salvini vorsorglich im sizilianischen Hafen Licata festgehalten.

Die Sea Watch 3 segelt mittlerweile unter deutscher Flagge, nachdem der Organisation die Auflagen der niederländischen Regierung zu streng wurden. Man hoffe, dass die Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden besser funktioniere, sagte damals ein Sprecher.



"Nach einer langen Geschichte der Kriminalisierung, Einschüchterung und Blockade ist die heutige Gerichtsentscheidung eine Bestätigung der Rechtmäßigkeit unserer Arbeit", schrieb die Organisation Sea-Watch. Das anzuerkennen, fordere man von allen EU-Mitgliedsstaaten "als absolutes Minimum". Der Vorstandsvorsitzende Johannes Bayer sagte, die Mitarbeiter seiner Organisation und andere zivile Seenotretter seien "die Einzigen, die sich an das Gesetz halten". Sea-Watch freue sich darauf, "Italiens Häfen ohne weitere Komplikationen zu verlassen und möglicherweise auch wieder zu ihnen zurückzukehren".



Weiterhin beschlagnahmt bleiben das Segelschiff Alex und die Mare Jonio des italienischen Vereins Mediterranea Saving Humans. Die Mare Jonio wird gemeinsam mit Sea-Watch betrieben.