Mindestens 73 Menschen sind durch einen mutmaßlichen Bombenanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu getötet worden. Dies sagte der Leiter des Medina-Hospitals, Mohamed Yusuf. Zudem seien bisher 54 Verletzte in seine Einrichtung gebracht worden. Der Bürgermeister von Mogadischu, Omar Mohamed, hatte zunächst von mindestens 90 zum Teil schwer verletzten Menschen gesprochen.



Unter den Toten seien laut Polizei auch fünf Polizisten und drei türkische Staatsbürger. Diese befanden sich zum Zeitpunkt der Explosion mit ihrem Leibwächter in ihrem Geländewagen. Nach vorläufigen Angaben handelt es sich bei ihnen um Ingenieure, die an der Renovierung der Straßenverbindung zwischen Mogadischu und dem Ort Afgoye beteiligt waren.



"Die Gegend war voller Menschen, die zur Schule oder zum Einkaufen in die Stadt fuhren, als sich der Anschlag ereignete", sagte Regierungssprecher Mukhtar Omar. Ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen war am frühen Morgen in einem belebten Viertel der Stadt explodiert. Auch zwei Minibusse mit Schulkindern an Bord wurden schwer beschädigt.



Zu dem Anschlag hat sich zunächst niemand bekannt. Er passt aber ins Muster der radikal-islamischen Al-Shabaab-Miliz. Diese war im August 2011 von Truppen der Afrikanischen Union aus Mogadischu vertrieben worden. Jedoch kontrolliert die Miliz weiterhin große Gebiete im Süden und Zentrum Somalias und verübt immer wieder Anschläge in der Hauptstadt.