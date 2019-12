Gegen halb 7 Uhr Ortszeit ging es nahe der saudischen Hauptstadt Riad am Morgen des 26. Dezember los: Kurz nach Sonnenaufgang verdunkelte sich unser Zentralgestirn schon langsam wieder. Der Mond hatte sich bedächtig vor die Sonne geschoben. Tausende Menschen konnten so bei teils wolkenlosem Himmel das Naturschauspiel mit speziellen Brillen live verfolgen. Es war die letzte Sonnenfinsternis in diesem Jahr und damit auch die letzte für die Zehnerjahre.

Komplett verdunkelt hat der Mond die Sonne dieses Mal aber nicht. Die Finsternis war keine totale, sondern eine Feuerkranz-Finsternis. Dabei bleibt ein kleiner Ring der Sonne um den Mond herum sichtbar. Dessen Kernschatten zog sich in einem schmalen Streifen von der Arabischen Halbinsel in Richtung Indischen Ozean bis über die Inselstaaten im Süden Asiens. Überall dort war je nach Wetter die ringförmige Finsternis zu sehen. Insgesamt über fast fünfeinhalb Stunden lief das Naturschauspiel.

Extra-Feiertag in Südindien

Nahe der indonesischen Insel Pulau Gin Besar, südöstlich von Singapur war der Feuerring am längsten zu sehen. Drei Minuten und 39 Sekunden dauerte das Himmelsereignis dort an. In der Hauptstadt Jakarta versammelten sich hunderte Menschen vor dem Planetarium, um das Naturschauspiel zu verfolgen.



Im Süden Indiens trafen sich die Menschen an den Stränden im Bundesstaat Tamil Nadu, um die Sonnenfinsternis zu beobachten. Der Bundesstaat Odisha erklärte den Donnerstag sogar eigens zum Feiertag – alle Behörden, Gerichte, Schulen und Universitäten blieben geschlossen. In der indischen Hauptstadt Neu Delhi verdeckten allerdings Wolken und die Luftverschmutzung die Sicht. Premierminister Narendra Modi äußerte sich enttäuscht – obwohl so weit nördlich ohnehin nur eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen gewesen wäre. "Leider" habe er die Sonnenfinsternis nicht selbst, sondern nur auf Live-Bildern sehen können, twitterte er.



Eine Sonnenfinsternis entsteht aufgrund der Art wie Erde, Sonne und Mond zueinander stehen. Da Mond und Erde auf elliptischen Bahnen um die Sonne kreisen, kommt es immer wieder zu Konstellationen, in denen sich der Mond zwischen Sonne und Erde schiebt. Mal ist er so näher an der Erde, mal weiter weg. Ebenso wie sich der Abstand der Erde von der Sonne auf seiner Umlaufbahn mal vergrößert und wieder verkleinert.

Nasa hat alle Zahlen aus 5.000 Jahren

Rein statistisch gesehen gibt es fast zweieinhalb Sonnenfinsternisse pro Jahr auf der Erde zu sehen. Die US-Weltraumagentur Nasa hat dafür einen Zeitraum von 5.000 Jahren betrachtet – beginnend 2.000 Jahre vor der Geburt Christi bis zum Jahr 3.000. Innerhalb dieser Zeit schiebt sich der Mond genau 11.898 Mal vor die Sonne. 4.200 Mal werden nur Teile der Sonne vom Mond verdeckt, es kommt also zu einer partiellen Finsternis. In Deutschland konnte man diese Teilverdunkelung das letzte Mal im März 2015 direkt beobachten. 3.173 Mal verschwindet die Sonne komplett hinter dem Mond. So eine totale Sonnenfinsternis war zuletzt am 2. Juli 2019 über Südamerika zu sehen.



Weitere 3.956 Mal kommt es wie am 2. Weihnachtsfeiertag 2019 zu einer ringförmigen oder annularen Sonnenfinsternis. Am seltensten ist schließlich die hybride Finsternis. 569 Mal entsteht sie innerhalb von 5.000 Jahren. Sie fängt als ringförmige an und ist zum Höhepunkt für eine kurze Zeit total.



Die nächste vollständige Sonnenfinsternis wird übrigens im kommenden Jahr über Südamerika zu sehen sein, vor allem in Chile und Argentinien. Am 14. Dezember wandert der Mond dann zwischen Sonne und Erde. Der nächste Feuerring erscheint bei gutem Wetter bereits wieder am 21. Juni über dem afrikanischen Kontinent. Am längsten wird er aber nur für maximal 38 Sekunden zu beobachten sein.