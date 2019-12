Der ehemalige Vorsitzende der österreichischen FPÖ, Heinz-Christian Strache, und mehrere Privatpersonen sind mit Anzeigen gegen Journalisten der Süddeutschen Zeitung wegen der sogenannten Ibiza-Affäre gescheitert. Wie die Staatsanwaltschaft München I mitteilte, wurden die Ermittlungsverfahren gegen drei Journalisten und zwei Chefredakteure aus rechtlichen Gründen eingestellt. Gegen zwei Geschäftsführer der Zeitung seien gar keine Verfahren eingeleitet worden, weil keine Anhaltspunkte für Straftaten vorgelegen hätten.



Die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel hatten im Mai Ausschnitte eines heimlich aufgenommenen Videos veröffentlicht, das Strache und den damaligen FPÖ-Fraktionsvorsitzenden Johann Gudenus bei Gesprächen mit einer angeblichen russischen Oligarchin sowie ihrem angeblichen Berater in einer Villa auf Ibiza zeigte. Strache und Gudenos boten der vermeintlichen Milliardärsnichte im Gegenzug für Spenden an die FPÖ den Zugang an zu österreichischen Staatsaufträgen an. Weiterhin deuteten sie an, durch eine mögliche Übernahme der österreichischen einflussreichen Kronen Zeitung durch die vermeintliche Oligarchin Einfluss auf die Berichterstattung des Mediums nehmen zu wollen.



Nach Bekanntwerden der sogenannten Ibiza-Affäre waren die beiden FPÖ-Politiker zurückgetreten. Zudem führte die Affäre zum Bruch der rechtskonservativen Koalition von ÖVP und FPÖ. Der frühere FPÖ-Chef Strache und sieben weitere Privatpersonen hatten die Journalisten daraufhin unter anderem wegen "Zugänglichmachen von höchstpersönlichen Bildaufnahmen" angezeigt.

Die Staatsanwaltschaft München I begründete die Einstellung des Verfahrens nun mit der besonderen Bedeutung der Presse- und Meinungsfreiheit. Zwar sei das Veröffentlichen heimlich gefertigter Tonaufnahmen grundsätzlich strafbar. Angesichts der Besonderheiten des vorliegenden Einzelfalls und unter Berücksichtigung des Grundrechts der Meinungs- und Pressefreiheit sowie der Freiheit der Meinungsäußerung sei das Handeln der Journalisten in diesem Fall aber nicht unbefugt gewesen.

Das überragende Interesse an der Berichterstattung über die in dem Fall vorliegenden Missstände stehe über den Nachteilen der Geschädigten, zu denen es durch die Veröffentlichungen gekommen sei. Zudem gebe es keine Anhaltspunkte, dass die Journalisten rechtswidrig an das Video gekommen seien. Insbesondere gebe es auch keine Hinweise darauf, dass sie auf irgendeine Art und Weise in die Herstellung der Videoaufnahmen involviert gewesen seien.