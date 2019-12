Seit dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz vor drei Jahren haben die deutschen Behörden nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) neun islamistisch motivierte Anschläge in Deutschland verhindert. Die Zahl teilte das BKA auf Anfrage der Welt am Sonntag mit. Allein in diesem November seien zwei Anschläge abgewendet worden. Konkrete Angaben zu den Hintergründen machte das BKA nicht.

Im November war in Offenbach ein 24 Jahre alter mutmaßlicher Islamist wegen möglicher Anschlagspläne im Rhein-Main-Gebiet festgenommen worden. Wenige Tage später wurde in Berlin ein 37-jähriger Syrer festgenommen, der sich im Internet über den Bau von Bomben informiert und ausgetauscht haben soll. In beiden Fällen dauerten die Ermittlungen an, teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und die Bundesanwaltschaft der Welt auf Anfrage mit.

Mit Blick auf diese Häufung sieht der Leiter der neuen Abteilung "Islamistisch motivierter Terrorismus/Extremismus" im BKA, Sven Kurenbach, der Zeitung zufolge einen möglichen Zusammenhang zum Tod des IS-Anführers Abu Bakr al-Bagdadi. "Nach dem Tod des IS-Anführers wurde in radikal islamistischen Kreisen vermehrt zum Terror im Westen aufgerufen", sagte Kurenbach. "Der Trend geht dabei zu Anschlägen mit einfachen Tatmitteln. Schusswaffen spielten bei Anschlagsplanungen hierzulande zuletzt weniger eine Rolle."

Am Abend des 19. Dezember 2016 war ein Lastwagen auf das Gelände des Weihnachtsmarktes bei der Berliner Gedächtniskirche gerast. Zwölf Menschen wurden getötet und 67 verletzt. Am Steuer des gestohlenen Lastwagens saß der 23-jährige Tunesier Anis Amri. Den Fahrer hatte er zuvor erschossen. Zum ersten Jahrestag des Anschlages 2017 wurde ein fester Gedenkort am Breitscheidplatz eingeweiht.



"Das Entdeckungsrisiko ist durch einen stärkeren Personaleinsatz gestiegen"

Seit dem Anschlag ist der Verfolgungsdruck nach Ansicht des CDU-Innenexperten Armin Schuster gestiegen. Darin sieht er auch einen Grund für die gesunkene Zahl sogenannter Gefährder. Die Polizei zeige radikalen Islamisten über sogenannte Gefährder-Ansprachen heute früher und öfter, dass ihre Aktivitäten nicht unbeobachtet blieben, sagte Schuster. Auch Durchsuchungen und Festnahmen würden inzwischen in einem früheren Stadium angeordnet.

Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, warnte mit Blick auf die gesunkene Gefährder-Zahl vor voreiligen Schlüssen. "Wir sind noch lange nicht so weit, dass wir von einer Entwarnung sprechen können", sagte er. "Sicherlich ist es richtig, dass das Entdeckungsrisiko durch einen stärkeren Personaleinsatz gestiegen ist, aber ich würde noch nicht davon sprechen, dass damit eine Bedrohungslage zurückgegangen ist."

Am Samstagabend hatte die Polizei den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz zeitweise gesperrt. Zwei Männer hatten den Platz "verdächtig schnell" verlassen, woraufhin die Beamten den Platz räumten. Die beiden Männer wurden zwischenzeitlich in Gewahrsam genommen. Anfangs hatten mehrere Medien berichtet, es handele sich um islamistische Gefährder, einer der Männer werde mit einem Haftbefehl gesucht. Das habe sich nicht bestätigt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Als Grund für den Verdacht nannte sie eine Namensähnlichkeit.