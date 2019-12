Drei Männer stehen im Verdacht, mehrere Terroranschläge in Europa geplant zu haben. Die österreichische Polizei hat zwei Männer festgenommen, der dritte saß bereits in einem österreichischen Gefängnis. Er soll die Anschläge von dort aus geplant haben.



Nach österreichischen Medienberichten habe der 24-Jährige, der wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung bereits zwei Vorstrafen aufweise und der als radikalisiert gilt, zunächst aus dem Gefängnis ausbrechen und dann einen Sprengstoffanschlag auf einen Wiener Weihnachtsmarkt verüben wollen. Danach hätten weitere Attentate in Salzburg, Deutschland, Frankreich und Luxemburg folgen sollen. Der Mann wurde inzwischen in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt. Er hatte offenbar mit einem Handy regelmäßigen Kontakt zu den beiden anderen Tatverdächtigen, obwohl auch in Österreich ein Handyverbot in Gefängnissen gilt.

Hinweise von einem anonymen Zeugen

Die nun festgenommenen mutmaßlichen Komplizen, ein 25-jähriger und ein 31-jähriger Mann, hätten laut aktuellem Ermittlungsstand dem Hauptverdächtigen zunächst beim Ausbruch aus dem Gefängnis helfen sollen, schreibt der Standard. Beim 25-Jährigen sei ein gefälschter, auf den Namen des 24-Jährigen lautender rumänischer Pass sichergestellt worden. Ob die beiden Männer auch bei den Anschlägen hätten helfen sollen, ist unklar.



Die Staatsanwaltschaft bestätigte die Festnahme von zwei Männern wegen Terrorverdachts, ohne jedoch weitere Details zu nennen. Die Männer sitzen in Untersuchungshaft.

Die Anwälte der beiden bestätigten die Vorwürfe und bestätigten auch, dass ihre Mandanten Kontakt mit dem Häftling gehabt hätten. Es habe sich aber um rein private Gespräche gehandelt. Von den Anschlagsplänen hätten die beiden nichts gewusst. Nach Angaben der Anwälte kamen die Hinweise auf den Ausbruch und die geplante Anschlagsserie von einem anonymen Zeugen.