Wölfe dürfen zum Schutz von Weidetieren künftig leichter abgeschossen werden. Der Bundestag hat ein entsprechendes Gesetz beschlossen, auf das sich die große Koalition nach monatelangem Streit verständigt hatte. Die Maßnahmen sollen wirtschaftliche Schäden für Landwirte und Schäferinnen abwenden.

Demnach soll eine Tötung auch dann möglich sein, wenn unklar ist, welcher Wolf genau beispielsweise eine Schafherde angegriffen hat. Füttern und Anlocken der geschützten Tiere ist allerdings verboten. Nach den von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) vorgelegten Plänen sollen so lange Wölfe in einer Gegend geschossen werden können, bis es keine Attacken mehr gibt – auch wenn dafür ein ganzes Rudel getötet wird. Die Länderbehörden müssen aber jeden Abschuss einzeln genehmigen.



Der Abschuss soll künftig schon bei "ernsten wirtschaftlichen Schäden" erlaubt sein, bisher heißt es im Gesetz "erhebliche Schäden". Das soll es etwa Schäfern ermöglichen, nach Wolfsangriffen Entschädigungen zu erhalten. Mischlinge aus Wolf und Hund, sogenannte Hybride, sollen ebenfalls geschossen werden können.



"Die Neuregelung zeigt, dass wir berechtigte Sorgen der Bevölkerung und die Interessen der Weidetierhaltung ernst nehmen", sagte Schulze zu dem Gesetz. Der CDU-Abgeordnete Hermann Färber sagte im Bundestag, bei 639 Übergriffen von Wölfen im vergangenen Jahr seien bundesweit 2.067 Nutztiere gerissen worden. "Deshalb ist es höchste Zeit, das wir den Weidetierhaltern in Deutschland wieder eine Perspektive zum Schutze ihrer Tiere bieten."

WWF fordert Maßnahmen zum Herdenschutz

Kritik kam von der Opposition: Ralph Lenkert von der Linksfraktion forderte stärkere Hilfen und höhere Entschädigungen für Schäfer, Steffi Lemke von den Grünen warnte vor juristischer Unsicherheit, weil ein Präventivabschuss von Wölfen europarechtlich nicht zulässig sei. Politiker der AfD und der FDP begrüßen die Neuregelung, nannten sie jedoch nicht ausreichend.



Die Umweltschutzorganisation WWF stellte fest, dass Ausnahmen vom strengen Schutzstatus des Wolfes und anderer geschützter Tierarten enge Grenzen gesetzt seien. Die Tötung eines Wolfs müsse auch bei der neuen Gesetzlage der letzte Ausweg sein. Um ein langfristiges Miteinander von Menschen, Weide- und Wildtieren zu ermöglichen, seien flächendeckende Maßnahmen zum Herdenschutz in allen Bundesländern mit Wolfsvorkommen nötig.

Seit der Jahrtausendwende siedeln sich wieder Wölfe in Deutschland an. Nach Angaben der zuständigen Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes leben hierzulande mittlerweile 105 Wolfsrudel. Dazu kommen 25 Paare und 13 Einzeltiere. Der Jagdverband spricht von 1.300 Tieren. Die meisten Wölfe leben in Ost- und Norddeutschland, wo sich in diesem Jahr auch die Zahl von Angriffen auf Nutztiere erhöht hat. Einen Angriff eines Wolfs auf einen Menschen in Deutschland gab es seit der Rückkehr der Tiere nicht.