Zum Schutz von Schafen und anderen Nutztieren soll der Abschuss von Wölfen in Deutschland künftig in Ausnahmefällen erlaubt sein. Das sehen Gesetzespläne der großen Koalition vor, die der Bundestag nach langem Streit an diesem Donnerstag verabschieden soll. "Wir schaffen mehr Rechtssicherheit für die Entnahme von Problemwölfen", sagte der SPD-Umweltexperte Carsten Träger der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch nach den Ausschussberatungen. "Klar ist aber auch: Der Wolf ist eine geschützte Art, und Ausnahmen müssen immer gut begründet sein." Die CDU-Fachpolitikerin Marie-Luise Dött sagte, die Wiederansiedlung des Wolfes im dicht besiedelten Deutschland werde nur akzeptiert, wenn man auf Konflikte konsequent reagiere.

Das Kabinett hatte im Mai einen Gesetzentwurf von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) auf den Weg gebracht. Demnach soll ein Abschuss auch dann möglich sein, wenn unklar ist, welcher Wolf eine Schafherde angegriffen hat. Es sollen so lange Wölfe in der Gegend geschossen werden dürfen, bis es keine Attacken mehr gibt – auch wenn dafür ein ganzes Rudel getötet wird. Die Behörden der Länder müssen aber jeden Abschuss einzeln genehmigen.

Ein Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen legte fest, dass dabei Jäger "regelmäßig" vor Beginn der Maßnahmen einbezogen werden müssen. Mischlinge aus Wolf und Hund, sogenannte Hybride, sollen geschossen werden. Künftig kann es als Begründung zudem schon reichen, "ernste wirtschaftliche Schäden" abzuwenden. Bisher war im Gesetz von "erheblichen Schäden" die Rede. Das soll es auch Hobbyschäfern ermöglichen, Entschädigungen zu bekommen, wenn Wölfe ihre Tiere töten. Zudem soll verboten werden, dass Wölfen gefüttert und angelockt werden. Denn sie sollen sich nicht an Menschen gewöhnen.

Sonderregelung gilt nur für Wölfe

SPD-Experte Träger sagte, man habe sich mit der Union verständigt, dass es eine Sonderregelung für den Wolf geben werde – aber keine Absenkung des Schutzstandards für andere geschützte Arten. Dies sei auch eine große Sorge vieler Bürger und Naturschutzverbände gewesen. Er verwies auf ebenfalls geplante zusätzliche Mittel zum Schutz von Tierherden. Zusammen mit den Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes sei dies der richtige Weg.

Seit der Jahrtausendwende breiten sich Wölfe in Deutschland aus, nachdem sie lange ausgerottet waren. Die Zahl der Angriffe auf Nutztiere nahm zuletzt deutlich zu. Im vergangenen Jahr gab es nach Angaben der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) 639 gemeldete Übergriffe von Wölfen mit insgesamt 2067 getöteten, verletzten oder vermissten Nutztieren. Mit Abstand am stärksten betroffen sind Schafe (1656 Tiere). Die meisten Übergriffe gab es in Brandenburg (163) und Niedersachsen (151). Im Bericht für 2017 wurden 472 Übergriffe mit 1667 betroffenen Nutztieren angegeben.