Während eines Amoklaufs im Universitätsklinikum im tschechischen Ostrava (Ostrau) wurden mindestens sechs Menschen getötet. Dies bestätigte Ministerpräsident Andrej Babiš im öffentlich-rechtlichen Fernsehen CT und sprach von einer "großen Tragödie".

Nach Angaben der Behörden eröffnete der mutmaßliche Schütze am Morgen in einem Warteraum des Krankenhauses das Feuer und zielte "aus nächster Nähe auf den Kopf oder Hals" seiner Opfer. Anschließend hieß es seitens der Polizei, der Mann befinde sich auf der Flucht. Schließlich wurde er in einem Auto gestellt und nahm sich nach Angaben der Behörden das Leben. "Der 42 Jahre alte Mann schoss sich vor dem Zugriff der Polizei in den Kopf, er ist tot", twitterte die tschechische Polizei.

Die Ermittler machten zunächst keine Angaben zum Hintergrund der Gewalttat. "Wir wissen nicht, was die Motive dieses Menschen waren", sagte auch Regierungschef Andrej Babiš. Er gehe davon aus, dass es die Tat eines möglicherweise psychisch kranken Einzeltäters gewesen sei, sagte Babiš. Es gebe keine allgemeine Bedrohungslage in Tschechien.

Nach Angaben der Klinik handelt es sich bei den Opfern um Patienten der Erstversorgungsambulanz der Traumatologie. Dem Chef des Krankenhauses zufolge befinden sich derzeit sieben Menschen in einem kritischen Zustand, sieben weitere werden derzeit operiert. Das Krankenhaus wurde geschlossen, es wurden keine neuen Patienten aufgenommen. Auch das angrenzende Universitätsgelände wurde abgeriegelt.



Die Verwaltungsregion Mährisch-Schlesien setzte einen Krisenstab ein. Ostrava ist mit etwa 290.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Tschechiens und Verwaltungszentrum der mährisch-schlesischen Region. Die Stadt liegt an der Nordostgrenze Tschechiens, zehn Kilometer südwestlich von Polen und 50 Kilometer nordnordwestlich der Grenze zur Slowakei.