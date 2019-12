Mehr als drei Jahre nach der Ermordung des prominenten Journalisten Pawel Scheremet auf offener Straße in Kiew hat die ukrainische Polizei mehrere Verdächtige festgenommen. Die Festnahmen seien das "Ergebnis sehr harter und stetiger Arbeit wahrer Professioneller und ein wichtiger Schritt in Richtung der vollständigen Lösung des Falls", twitterte Innenminister Arsen Awakow.

Der damals 44-jährige Scheremet war im Juli 2016 durch eine Autobombe getötet worden. Scheremet, der auch als Moderator für das Radio Westi arbeitete, galt als gut vernetzt mit der prowestlichen Führung um den damaligen Präsidenten Petro Poroschenko. Er hatte einen russischen Pass.

Der Mordanschlag im Zentrum Kiews hatte landesweit Empörung ausgelöst. Der in Minsk in Belarus geborene Scheremet war Kolumnist bei der Online-Zeitung Ukrainska Prawda und bekannt für seine Russland-kritische Berichterstattung sowie seine pro-europäische Haltung.

In der Ukraine gab es in den vergangenen Jahren immer wieder gewaltsame und auch tödliche Angriffe auf Journalisten. 2015 wurde der regierungskritische Journalist Oles Busyna in Kiew erschossen. Im Jahr 2000 hatten Unbekannte den Gründer der Ukrajinska Prawda, Georgij Gongadse, ermordet. Seine enthauptete Leiche wurde in einem Wald außerhalb von Kiew entdeckt. Sein Tod war mit ein Auslöser für die sogenannte Orange Revolution in der Ukraine nach 2004. Er hatte zu den Machenschaften ukrainischer Regierungsmitglieder recherchiert.