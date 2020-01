Die Aussage einer Oberstaatsanwältin vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Terrorfall Anis Amri stützt den Verdacht der Falschaussage durch einen BKA-Beamten. Dabei geht es um die Warnungen eines V-Mannes aus der Islamistenszene, die der BKA-Beamte in einer offiziellen Besprechung und in einem Vieraugengespräch heruntergespielt haben soll. Später gab er an, dass es dieses Vieraugengespräch nicht gegeben habe.



Dies wies die Juristin, die am Bundesgerichtshof arbeitet, nun zurück. Sie sagte zum einen aus, der BKA-Beamte habe seine relativierenden Aussagen zu den Erkenntnissen des V-Mannes trotz der Kritik von ihr und ihren Kollegen sowie von Vertreten des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen aufrechterhalten. Sie sagte zum anderen aus, dass ihr ein Ermittler von dem fraglichen Vieraugengespräch berichtet hatte.

"V-Mann aus dem Spiel nehmen"

Der Untersuchungsausschuss befasst sich mit dem Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016. Der mutmaßliche Täter Anis Amri hatte einen Lastwagenfahrer erschossen und war dann mit dessen Fahrzeug über den Weihnachtsmarkt auf dem Platz gerast. Insgesamt tötete er zwölf Menschen, 67 weitere wurden verletzt. Nach seiner Flucht wurde Amri in Italien von der Polizei erschossen.

Wie sich im Zuge der Ermittlungen zu dem Anschlag herausstellte, war Amri den Behörden vor der Tat bekannt. Vor allem ein Informant aus Nordrhein-Westfalen hatte über Monate hinweg zu Amris Anschlagsplänen sowie zu Aktivitäten weiterer Islamisten aus der Gruppe um den Hassprediger Abu Walaa Informationen geliefert. Die Behörden müssen sich deshalb fragen lassen, ob sie den Anschlag nicht hätten verhindern können. Der Untersuchungsausschuss des Bundestags dazu wurde im März 2018 eingesetzt.

Dabei war auch ein Ermittler aus Nordrhein-Westfalen befragt worden, der als Erster über die verdächtigen Aussagen des BKA-Beamten berichtet hatte. So habe ihm dieser im Anschluss an eine Besprechung in Karlsruhe am 23. Februar 2016 unter vier Augen gesagt, das Bundesinnenministerium und ein Vorgesetzter wollten, dass der V-Mann "aus dem Spiel genommen" werde, er mache "zu viel Arbeit".

Ermittler soll "fassungslos " gewesen sein

Ein Oberstaatsanwalt, der so wie die Oberstaatsanwältin an der Besprechung zehn Monate vor dem Anschlag teilgenommen hatte, hatte die Angaben des NRW-Ermittlers bestätigt. Die Juristin beschrieb den Ermittler aus NRW als "gewissenhaften Beamten" mit "großem kriminalistischen Spürsinn", der auch in kritischen Situationen ruhig bleibe. An dem Abend nach der Besprechung in Karlsruhe habe er ihr "fassungslos" und sichtlich aufgewühlt von dem Vieraugengespräch mit dem BKA-Beamten berichtet.

Auch der Beamte selbst war vor dem Untersuchungsausschuss erschienen, gab allerdings an, ein Vieraugengespräch mit diesem Inhalt habe nicht stattgefunden – möglicherweise eine Falschaussage. Inzwischen leitete auch die Berliner Staatsanwaltschaft Vorermittlungen dazu ein.