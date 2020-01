In Australien brennt am Rand der Hauptstadt Canberra ein neues Buschfeuer. Nach Behördenangaben brannte es auf einer Fläche von 8.000 Hektar, das Feuer bedrohte das Dorf Tharwa. Umherfliegende Glut entfachte kleine Feuer außerhalb des Großbrands. Im ganzen Südosten Australiens stieg erneut die Brandgefahr.

Der Brand war am Montagabend südlich von Canberra von einem Hubschrauber entfacht worden, der zur Unterstützung der Brandbekämpfung eingesetzt wurde. Dessen Landescheinwerfer entzündete Gras in einem Nationalpark. In südlichen Vororten der Hauptstadt klopften Einsatzkräfte an Haustüren und rieten den Bewohnerinnen und Bewohnern, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten.

Für die kommenden Tage werden für den Südosten Australiens steigende Temperaturen vorhergesagt. Seit September haben die Buschbrände mehr als 10,6 Millionen Hektar Boden verbrannt. 33 Menschen kamen ums Leben.