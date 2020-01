Die australische Regierung hat den von Wildbränden betroffenen Gebieten weitere Unterstützung für den Wiederaufbau zugesagt. Man werde jeglichen Preis bezahlen, um die betroffenen Gemeinden zu unterstützen, sagte Premierminister Scott Morrison. Daher stelle die Regierung zusätzlich zwei Milliarden australische Dollar (1,3 Milliarden Euro) bereit. Bisher hat sie mehrere Millionen Dollar zugesagt.

"Es liegt ein langer Weg vor uns und wir werden diese Gemeinden bei jedem Schritt unterstützen", sagte der Premierminister, der wegen seines zögerlichen Krisenmanagements stark in der Kritik steht. Eine neue nationale Agentur soll sich um die Folgen der Katastrophe kümmern, die Morrison zufolge noch lange nicht beendet ist. "Die Feuer brennen immer noch", sagte er. "Und sie werden in den kommenden Monaten noch brennen."

1/15 Ein Junge fährt auf seinem Fahrrad in Sydney an Rauchwolken im Westen der Stadt vorbei. Die Brände hüllten die Stadt in starken Nebel, Behörden warnten vor gesundheitsgefährdendem Rauch. © Jenny Evans/​Getty Images 2/15 Dieser Baum bei Bundanoon in der von den Bränden besonders stark betroffenen Region New South Wales brennt von innen heraus, Stunden nachdem sich die Feuerfront bereits verlagert hat. In New South Wales wurde der Notstand verhängt, die Armee hat Reservisten zur Unterstützung der Feuerwehr entsendet. © Brett Hemmings/​Getty Images 3/15 Tausende Menschen mussten ihre Häuser aufgrund der Feuer verlassen. Landesweit haben die Brände mehr als 2.500 Häuser zerstört. Die Frau auf dem Bild verlässt ihr Haus, während ihr Ehemann bleibt, um es von Asche zu reinigen, die durch starke Winde verbreitet wird. © Tracey Nearmy/​Reuters 4/15 Blick ins Nichts: Die Commonwealth-Avenue-Brücke am Lake Burley Griffin in der Landeshauptstadt Canberra ist am frühen Morgen von Rauchschwaden umgeben. © Lukas Coch/​AAP/​dpa 5/15 Hund auf dem Rücksitz eines Autos, dessen Fahrer mit ihnen das Zuhause in Nowra im Bundesstaat New South Wales verlässt. Wild lebende Tiere haben es schlimmer: Es hat Meldungen gegeben, wonach eine halbe Milliarde wilder Tiere in den Feuern umgekommen seien. Die Zahl ist jedoch eine grobe Schätzung, genaue Angaben gibt es dazu nicht. © Tracey Nearmy/​Reuters 6/15 Feuerwehrleute fällen einen brennenden Eukalyptusbaum. Aus den Reihen der Feuerwehr hat es heftige Kritik am Premierminister Scott Morrison gegeben. Einige warfen ihm vor, nach langer Untätigkeit ihre Arbeit zur eigenen Profilierung zu missbrauchen. © Tracey Nearmy/​Reuters 7/15 Abgebrannter Wald nahe der Ortschaft Bendalong in New South Wales. 6,3 Millionen Hektar Land sind in Australien seit Beginn der Feuer zerstört worden. © AAP Image/​Dean Lewins/​Reuters 8/15 Ein Einwohner von Nowra in New South Wales befeuchtet das Dach seines Hauses. Winde tragen Rauch und Asche von den Brandherden in bewohnte Gebiete und machen den Aufenthalt dort gesundheits-, wenn nicht lebensgefährlich. © Tracey Nearmy/​Reuters 9/15 Auf dem Infrarot-Satellitenbild sind lodernde Brände im Kosciuszko-Nationalpark zu sehen, einem 7.000 Quadratkilometer großen Schutzgebiet in New South Wales. © Satellite image 2020 Maxar Technologies/​Handout/​Reuters 10/15 Dieser Einwohner der von den Bränden bedrohten Stadt Nowra beobachtet die Rauch- und Aschewolken am Himmel über seiner Stadt. In vielen Orten geht kaum jemand noch ohne Atemschutz auf die Straße. © Tracey Nearmy/​Reuters 11/15 Rauchwolken aus Australien verdunkeln den Himmel über Neuseeland. Hier in Manukau auf der nördlichen Insel Neuseelands färben sie ihn gelb. Der Rauch hat auch Gletscher auf der Südinsel des Landes verfärbt. © Phil Walter/​Getty Images 12/15 Die Besatzung dieses Flugzeugs versucht, an der Nordküste von New South Wales zu landen, um dort Feuerwehrleute und Sicherheitskräfte abzusetzen. Das Sichtfeld der Piloten ist durch den rötlichen Schimmer der Feuer stark eingeschränkt. © SGT Christopher Dickson/​Royal Australian Air Force/​Department of Defence/​Handout/​Reuters 13/15 Männer fotografieren in Sydney Löschflugzeuge, die Wasser über einem der 150 Brandherde in der Region abwerfen. 64 von ihnen konnten bislang nicht eingedämmt werden. © Jenny Evans/​Getty Images 14/15 Unter dem feuerroten Himmel baden Menschen im Lake Jindabyne im Süden von New South Wales, der von den Bränden am stärksten betroffenen Region. © Saeed Khan/​AFP/​Getty Images 15/15 An diesem Strand in Merimbula wurde die Asche von den Bränden im Landesinneren angespült. Südlich davon, bei Mallacoota im Bundesstaat Victoria, harren tausende Menschen am Strand aus. Mit Helikoptern und Kriegsschiffen werden sie von der Armee evakuiert. © Saeed Khan/​AFP/​Getty Images

Australien wird seit September von verheerenden Waldbränden heimgesucht, 24 Menschen wurden bislang getötet, mehrere allein an diesem Wochenende. Fast 2.000 Häuser und Gebäude in drei australischen Staaten wurden beschädigt. Im gesamten Land wurde inzwischen eine Fläche doppelt so groß wie Belgien zerstört.

Eine Entwarnung gibt es bislang nicht. Anhaltend hohe Temperaturen und starker Wind lassen die Flammen vor allem in den Bundesstaaten New South Wales und Victoria immer wieder auflodern. Die Folgen für die einzigartige Pflanzen- und Tierwelt Australiens sind nicht absehbar.

Am Wochenende hatte die Regierung rund 3.000 Reservisten mobilisiert – es war die größte Zwangseinberufung in der Geschichte des Landes. Die Soldaten sollen die Feuerwehr unterstützen und dabei helfen, die Stromversorgung wiederherzustellen, die Menschen in den Katastrophengebieten mit Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff zu versorgen sowie verendete Tiere zu begraben.