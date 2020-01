Während in Australien der Kampf gegen die seit Monaten anhaltenden Buschfeuer weitergeht, warnen die Behörden vor Kriminellen. Im Bundesstaat New South Wales wurden nach Polizeiangaben drei Menschen wegen des Verdachts von Plünderungen angeklagt. Polizeistreifen in den von den Feuern betroffenen Gebieten fahnden nach etwaigen weiteren Plünderern. "Es ist schwer zu verstehen, dass es Leute gibt, die versuchen, auf Kosten von Gemeinden, die ohnehin schon so viel verloren haben, zu profitieren und sich zu bereichern", sagte Einsatzleiter Gary Worboys. Zusätzlich warnen Verbraucherschützer vor Spendenbetrügern.

Die Bekämpfung der Brände ist am Wochenende durch kleinere Regenfälle und etwas kühlere Temperaturen ein wenig erleichtert worden. Allerdings soll die Temperatur auch in dieser Woche teilweise über 40 Grad Celsius liegen. Daher bringt das Wetter keine langfristige Entspannung. So sagte der Feuerwehrchef von New South Wales, Shane Fitzsimmons, die mehr als 2.600 Helfer nutzten die "günstigen Bedingungen", um sich vorzubereiten. Schon am Freitag soll die Brandgefahr wieder steigen.

1/12 Nicht nur die Feuerwehr, auch die Polizei ist rund um die Uhr im Einsatz. Hier in der Nähe von Cambewarra, im Bundesstaat New South Wales, wo die Waldbrände und Buschfeuer besonders heftig sind. © Matthew Abbott/​The New York Times 2/12 Wind und Funkenflug verbreiten das Feuer – hier in der Nähe von Tomerong, New South Wales. Dürre und eine Hitzewelle taten ihr Übriges. Auch am Wochenende war es teils wieder mehr als 37 Grad Celsius heiß. © Matthew Abbott/​The New York Times 3/12 Wasserbomben gegen das Inferno: Teure Löschflugzeuge sind im Einsatz im Katastrophengebiet, hier in Tipitallee. Doch die Wirkung der Wassermassen hält immer nur kurz an. © Matthew Abbott/​The New York Times 4/12 Dieses Feuer im Meroo-Nationalpark an der Ostküste ist unter Kontrolle. Freiwillige Feuerwehrleute halten es in Schach. © Matthew Abbott/​The New York Times 5/12 Warten auf die Feuerwalze. Hausbesitzer in der Nähe von Tomerong, 180 Kilometer südlich von Sydney, wappnen sich, falls die Feuersbrunst auch hier durchziehen wird. Im Hintergrund vernebeln Rauchschwaden den Himmel. © Matthew Abbott/​The New York Times 6/12 Gefährliche Glut. Das Feuer hat sich tief in den Stamm dieses Baumes gefressen. © Matthew Abbott/​The New York Times 7/12 Die Brände haben auch Stromleitungen zerstört. Dieser Truck bringt Nachschub an Masten nach Conjola Park, das drei Autostunden südlich von Sydney liegt. © Matthew Abbott/​The New York Times 8/12 Essen für die Menschen in Not: In Conjola Park verteilen Helferinnen Lebensmittel- und Futterspenden. © Matthew Abbott/​The New York Times 9/12 Die Brände haben mehr als 1.000 Häuser vernichtet. Kehren die Hausbesitzer zurück, finden sie oft nichts mehr vor. © Matthew Abbott/​The New York Times 10/12 Michael Fletcher aus Conjola Park ist einer derjenigen, die ihr Haus in den Flammen verloren haben. © Matthew Abbott/​The New York Times 11/12 An Silvester wurde auch das Haus von Jodie und Jason McDermott (hinter der Bar) zerstört. Ihre Gartenbar blieb verschont. Sie ist zu einem Treffpunkt für die geworden, deren Häuser unbewohnbar sind. Auch die Fletchers, Michael und Maree, sind gekommen. © Matthew Abbott/​The New York Times 12/12 In ihrer alten Hausbar in Conjola Park veranstalteten die McDermotts eine improvisierte Party. Maree Fletcher und Jodie McDermott haben ihre Häuser beide verloren. © Matthew Abbott/​The New York Times

EU und USA bieten Hilfe an, Rauchwolke erreicht Südamerika

Indessen haben ausländische Staaten der australischen Regierung ihre Unterstützung angeboten. So schrieb EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter: "Die EU und ihre Mitgliedsstaaten sind bereit, mehr zu tun. Wir stehen an der Seite aller Australier, die von dieser Katastrophe beispiellosen Ausmaßes betroffen sind." Bisher hat die EU Michel zufolge mit Landkarten geholfen, Rettungsmaßnahmen zu erleichtern.



Auch US-Präsident Donald Trump drückte nach Angaben des Weißen Hauses im Gespräch mit dem australischen Premierminister Scott Morrison seine Sorge und sein Beileid aus. Auch er habe der australischen Regierung die Unterstützung der USA im Kampf gegen die Feuer angeboten.



Die Tausende Kilometer lange Rauchwolke, die von den Feuern verursacht wird und in den vergangenen Tagen bereits Gletscher in Neuseeland verfärbte, hat inzwischen auch das 12.000 Kilometer weit entfernte Südamerika erreicht. Über Chile und Argentinien hat der Rauch die Sonne rötlich verfärbt, wie die örtlichen Wetterbehörden mitteilten. Gefahr drohe der Bevölkerung allerdings nicht, sagte Patricio Urra von der chilenischen Meteorologiebehörde. Die Rauchwolke befinde sich in einer Höhe von 6.000 Metern und es sei kein Wetterphänomen abzusehen, das sie zum Absinken bringen könnte. Nach Angaben des Meteorologieunternehmens Metsul könnte die Wolke noch weiter ziehen und auch Brasilien erreichen.



Feuerwolken intensivieren die Flammen

Es wird befürchtet, dass die Feuer in Australien noch Monate dauern. An der Grenze von New South Wales und Victoria bewegten sich zuletzt zwei Brände aufeinander zu, sodass sie sich zu einem Großfeuer verbinden könnten. Gerade beim Aufeinanderprallen mehrerer Feuerfronten entstehen manchmal sogenannte Pyrocumulus-Wolken: Feuerstürme, die heiße Luft, Rauch und verdampfte Feuchtigkeit in große Höhen transportieren. Sind solche Wolken groß genug, bilden sie Gewittertürme, deren Blitze die Brände noch mehr anheizen. Auch Wind und umherfliegende Funken intensivieren die Brände.

Seit Beginn der Brände im Oktober sind landesweit 27 Menschen ums Leben gekommen, drei von ihnen waren freiwillige Feuerwehrleute im Einsatz. Zehntausende Menschen flohen vor den Flammen, zu Tausenden sammelten sie sich an Strände, wie in Mallacoota, wo sie mit Hilfe von Hubschraubern und Kriegsschiffen evakuiert wurden.



Premier Scott Morrison zunehmend in der Kritik

Tausende Häuser sind zerstört worden, mehr als zehn Millionen Hektar Land (100.000 Quadratkilometer) sind niedergebrannt – fast ein Drittel der Fläche Deutschlands. Der bisherige wirtschaftliche Schaden wird auf 700 Millionen australische Dollar geschätzt (430 Millionen Euro). Für den Wiederaufbau der betroffenen Gemeinden hat die Regierung 1,3 Milliarden Euro bereitgestellt.



Scott Morrison steht indessen zunehmend in der Kritik. Feuerwehren werfen ihm vor, die Dimension der Brände kleinzureden und Aktionen wie die Einberufung von 3.000 Reservisten zur Unterstützung der Brandbekämpfung politisch zu instrumentalisieren. Auch die Klimapolitik des konservativen Premiers wird heftig kritisiert: Im Dezember blockierte Australien mit den USA und Brasilien bei der Klimakonferenz in Madrid mehrere Beschlüsse zum Klimaschutz.



Morrisons Regierung hält am Kohleabbau fest, Kohle ist Australiens zweitwichtigstes Exportgut. Das macht sich auch in der australischen Klimabilanz bemerkbar: Im Klimavertrag von Paris versprach das Land, die CO2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2005 um 28 Prozent zu senken. Seit 2015 steigen die Emissionen allerdings wieder an. Damals kam Morrisons Vorgänger und Parteifreund Malcolm Turnbull ins Amt.



