Seit Monaten brennt es in Australien. Die Buschfeuer und Waldbrände sind in mehreren Regionen außer Kontrolle geraten, besonders katastrophal ist die Situation derzeit im Bundesstaat Victoria im Südosten des Landes nahe der Grenze zu New South Wales. Zuletzt waren dort etwa 4.000 Anwohner und Touristen aus der Küstenstadt Mallacoota aus ihren Häusern und Hotels an die Strände geflohen. Der Wind drohte die Flammen in Richtung der Stadt zu treiben.



Das australische Militär soll die Menschen an der Küste nun mit Wasser, Lebensmitteln und Benzin versorgen. Das berichteten Medien am Mittwoch unter Berufung auf den Leiter der örtlichen Notfalldienste, Andrew Crisp. Zudem würden Hubschrauber weitere Feuerwehrleute einfliegen, da Straßen durch die Feuer unzugänglich geworden seien.

Die gestrandeten Anwohner und Urlauber übernachteten teilweise in ihren Autos und Tankstellen-Gebäuden. Surfclubs wurden zu Evakuierungsstellen umfunktioniert. In der Stadt brannten dutzende Häuser nieder, ehe der Wind am Dienstagabend drehte, wodurch der Rest der Stadt zunächst verschont blieb.

Infolge der Buschbrände sind seit Montag mindestens sieben Menschen im Staat Victoria und dem benachbarten New South Wales ums Leben gekommen. Weitere vier Personen werden in Victoria vermisst, in New South Wales zwei. Anhaltende Hitze und Dürre haben in den vergangenen Wochen zu immer neuen sich ausbreitenden Buschbränden geführt.



Angesichts der seit Monaten anhaltenden Brände wurde in vielen Gemeinden zu Silvester das Feuerwerk abgesagt. Die große Show im Hafen von Sydney fand jedoch trotz Kritik statt. Mehr als eine halbe Million Menschen verfolgten das Feuerwerk an der Hafenpromenade samt Harbour Bridge und Opernhaus. Die Stadt hatte zuvor eine Ausnahmegenehmigung vom Feuerwerksverbot eingeholt. In den vergangenen Monaten ist in Australien eine Fläche von etwa fünf Millionen Hektar niedergebrannt, mehr als 1.000 Häuser wurden zerstört.

Klimawandel verstärkt die übliche Buschfeuer-Saison

In Australien kommt es regelmäßig zu saisonalen Buschfeuern. Allerdings gehen Klimaforscherinnen und -forscher davon aus, dass der menschengemachte Klimawandel das Ausmaß der Feuer verstärkt. Einzelne Extremwetterereignisse und Naturkatastrophen lassen sich zwar nie direkt als Folge des Klimawandels erklären, doch langfristige Trends und fundierte Klimaprognosen belegen, dass die globale Erwärmung und die Veränderung des Klimas durch den Menschen Waldbrände in vielen Regionen der Erde haben häufiger werden lassen und auch in Zukunft wahrscheinlicher machen. In diesem Jahr haben die Sommerfeuer im Süden Australiens wegen lang anhaltender Dürren früher begonnen als sonst. Schon im November hatten die Bundesstaaten New South Wales und Queensland teilweise den Notstand ausrufen müssen.