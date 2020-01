Die Zahl der Waldbrände im brasilianischen Amazonasgebiet ist im vergangenen Jahr um fast ein Drittel im Vergleich zu 2018 gestiegen. Das brasilianische Institut für Weltraumforschung Inpe verzeichnete vergangenes Jahr insgesamt 89.178 Amazonasbrände, ein Anstieg von rund 30 Prozent im Vergleich mit den 68.345 Bränden des Vorjahres, wie das Institut mitteilte. Allerdings lag die Zahl der Brände diesen Angaben zufolge 2017 noch höher, nämlich bei 107.439.

Im Pantanal, einem gigantischen brasilianischen Sumpfgebiet, gab es im vergangenen Jahr laut Inpe sogar einen fast sechsfachen Anstieg der Busch- und Waldbrände. Dort registrierte das Institut 2019 insgesamt 10.025 Brände, eine Zunahme um 493 Prozent. In der Mata Atlântica, dem atlantischen Küstenurwald, stieg die Zahl um 61 Prozent auf 18.177. Ähnlich stark war die Zunahme in den Cerrado-Savannen Zentralbrasiliens, wo 62 Prozent mehr Brände registriert wurden.



Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro war vergangenes Jahr wegen der hohen Zahl von Bränden im für den Schutz des Erdklimas essenziellen Amazonasgebiet international in die Kritik geraten. Er erließ daraufhin im August ein 60-tägiges Verbot für das Abbrennen von Waldflächen im Regenwald und entsandte Tausende Soldaten in die Amazonasregion. Nachdem daraufhin die Zahl der Feuer zunächst zurückging, nahmen sie nach dem Ende des Militäreinsatzes Ende Oktober wieder zu. Auch die steigenden Abholzungszahlen hatten global für Aufsehen gesorgt, nachdem Bolsonaro dem Institut Inpe Manipulation der Daten vorgeworfen hatte. Auch hier soll es eine Zunahme um 30 Prozent gegeben haben.

1/12 Ein Brand nahe der Gemeinde Candeias do Jamari im nordwestlichen Bundesstaat Rondônia © Victor Moriyama/​Greenpeace Brazil/​Handout/​dpa 2/12 Ein Brand bei Porto Velho (24. August) © Ueslei Marcelino/​Reuters 3/12 Brandbekämpfer im Jacundá-Nationalpark in Rondônia (25. August) © Eraldo Peres/​AP/​dpa 4/12 Luftaufnahme eines Feuers im Amazonasregenwald in der Region Candeias do Jamari nahe Porto Velho, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Rondônia (25. August) © Victor Moriyama/​Getty Images 5/12 Luftaufnahme aus der Region Candeias do Jamari nahe Porto Velho © Victor Moriyama/​Getty Images 6/12 Brennender Regenwald bei Novo Progresso im Bundesstaat Pará im Norden Brasiliens © Joao Laet/​AFP/​Getty Images 7/12 Im Amazonasgebiet bei Abunã, Rondônia (24. August) © Carl de Souza/​AFP/​Getty Images 8/12 Verbrannter Regenwald vor der Stadt Boca do Acre im Bundesstaat Amazonas im Nordwesten Brasiliens (24. August) © Lula Sampaio/​AFP/​Getty Images 9/12 Bei Boca do Acre © Bruno Kelly/​Reuters 10/12 In Porto Velho © Ueslei Marcelino/​Reuters 11/12 Im Hintergrund brennt die Farm, auf der dieser Brasilianer arbeitet: Im Landkreis Nova Santa Helena im Bundesstaat Mato Grosso (Zentralbrasilien) © Joao Laet/​AFP/​Getty Images 12/12 Protest gegen die Zerstörung des Regenwaldes: Ein Aktivist am Strand von Ipanema in Rio de Janeiro (25. August) © Mauro Pimentel/​AFP/​Getty Images

Bolsonaro hatte seit seinem Amtsantritt im Januar 2019 die staatlichen Kontrollen beim Umweltschutz heruntergefahren. Für seine Unterstützung der Agrarlobby, die den Amazonaswald wirtschaftlich ausbeuten will, wurde der Ex-Militär in Brasilien und weltweit kritisiert. Das Engagement ausländischer Organisationen und Regierungen beim Umweltschutz beäugt der Rechtspopulist kritisch. Es handele sich dabei um eine Einmischung in innerbrasilianische Angelegenheiten, so Bolsonaro.