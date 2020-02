Prinz Harry, Platz sechs der britischen Thronfolge, und seine Frau Meghan haben angekündigt, ein weitgehend bürgerliches Leben führen zu wollen. Was bedeutet ihr Rückzug für die Zukunft der europäischen Monarchien? Rolf Seelmann-Eggebert, langjähriger Journalist des NDR, ist Deutschlands bekanntester Adelsexperte. Seelmann-Eggebert empfängt in seiner Altbauwohnung in einer der besten Ecken Hamburgs, wie immer tadellos gekleidet im grünen Tweed-Jackett mit Einstecktuch. Beim Interview ist er hochkonzentriert, das Gespräch wird nur unterbrochen von einer antiken Uhr hinter ihm, die zur halben und vollen Stunde laut schlägt.

ZEIT ONLINE: Herr Seelmann-Eggebert, erst der Brexit, nun der Megxit. Ist die Zukunft der britischen Monarchie in Gefahr?



Rolf Seelmann-Eggebert: Ich sehe das britische Königshaus nicht gefährdet. Die Queen hat das unglaublich klug gelöst, indem sie gesagt hat: "Dies ist meine liebe Familie, was immer da kommen mag. Ich verstehe den Wunsch der jungen Leute nach mehr Autonomie." Sie hat dafür gesorgt, dass es keinen wirklichen Bruch gab – und Prinz Harry hat sich darauf eingelassen.

ZEIT ONLINE: Hat er das wirklich? Harry und Meghan wollen künftig ihr eigenes Geld verdienen und ihren Titel Sussex Royal als globale Marke für Kleidung und Lebensberatung nutzen. Der Economist sieht hierin einen Tabubruch: Der Kapitalismus ziehe ein in das Königshaus, schrieb das britische Magazin.

Seelmann-Eggebert: Da hat der Economist recht, das verträgt sich nicht. Und das kann der Palast den beiden eigentlich nicht durchgehen lassen. Über die Details dieser gewünschten Abnabelung soll übrigens erst im Frühjahr gesprochen werden. Da hat man noch mal die Möglichkeit, die beiden zur Ordnung zu rufen. Das Ganze wird unter der Vorgabe ablaufen, dass die Queen die Hauptrolle spielt und freundlich klar macht, dass bestimmte Dinge eben auch nicht gehen.

ZEIT ONLINE: Anfangs haben Sie selbst von einer "schrecklichen Niederlage" für die Queen gesprochen.

Seelmann-Eggebert: Ja. Der Moment war durchaus gefährlich für die britische Monarchie, mich hat er an den Tod von Lady Diana erinnert. Sie erinnern sich: Damals hat die Queen nach allgemeiner Lesart viel zu spät reagiert. Nach Dianas tödlichem Unfall in Paris blieb sie mit ihren Enkeln William und Harry in Schottland und kehrte nicht zurück nach London. Am Ende hielt sie aber eine wegweisende Trauerrede und lobte Dianas Volksnähe sowie ihre Liebe und Fürsorge zu den Kindern. Vor der Rede hatte ich angesichts der großen Enttäuschung vieler Briten ernste Zweifel, dass die Monarchie Bestand haben kann. Aber dann hat die Queen es doch geschafft und das gedreht. Heute ist das wieder so. Die Königin ist zwar offenbar überrascht worden von der überstürzten Ankündigung von Harry und Meghan und stand zunächst als die große Verliererin da, deren Nachkommen machen, was sie wollen. Aber dann hat die Queen ihren Enkel und dessen Frau herzlich umarmt und verkauft das Ganze nun als Verschlankung des Königshauses. Und die liegt ja sowieso im Trend: Vor ein paar Wochen hat auch der König von Schweden angekündigt, dass er die royalen Pflichten auf den kleinen Kreis der Kernfamilie um ihn, seine Frau, Thronfolgerin Victoria und deren Familie übertragen will. Der Rest muss künftig eigenes Geld verdienen. Das kam großartig an im Land. Aber die Initiative ging von ihm aus, das war natürlich eine günstigere Situation als die in Großbritannien.

Rolf Seelmann-Eggebert Jahrgang 1937, wurde in Berlin geboren. Sein Vater arbeitete als Jurist für deutsche Adelshäuser und auch für den letzten deutschen Kaiser. Der Sohn wurde Journalist: Von 1968 bis 1976 war Seelmann-Eggebert ARD-Korrespondent in Afrika, dann wechselte er nach London, wurde Experte für das britische Königshaus. Seit Ende der Siebzigerjahre berichtete er auch über die anderen europäischen Monarchien. Seelmann-Eggebert war außerdem Programmdirektor des NDR und später Studioleiter des ARD-Studios in London. Er lebt in Hamburg.

ZEIT ONLINE: Manche sehen Herzogin Meghan nun als exzentrische Verräterin der Krone. Andere sagen, dass sie sich und ihren Mann aus einer sehr bedrückenden und einengenden Situation befreien wollte. Sie kennen die Familie Windsor seit Jahren. Was stimmt?

Seelmann-Eggebert: Ich glaube nicht, dass sie oder er das gezielt gemacht haben, um jemanden zu verärgern. Wenn Sie sich die Bilder der Hochzeit der beiden anschauen, das war eine Traumkulisse, alles schien perfekt. Zunächst haben sich die beiden wohl überlegt: Was machen wir mit unserem Leben? Wie können wir unsere Privilegien für einen guten Zweck einsetzen? Aber hinter der harmonischen Fassade gab es offenbar mehr Probleme, als man zunächst annahm. Und Harry hat das verständliche Bedürfnis, seine Frau vor dem Rassismus zu schützen, der ihr leider entgegenschlägt. Kurzum: Für mich klingt es so, als ob die zwei ihre Rolle gesucht haben, sich aber ein Gedankengebäude gebaut haben, das unrealistisch ist. Ich muss allerdings auch zugeben: Ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu Meghan.

ZEIT ONLINE: Warum?

Seelmann-Eggebert: Zunächst hatte ich den Eindruck, sie sei sehr angepasst. Dann habe ich aber eine Rede zu Frauenrechten vor der UN von ihr gehört, die mich sehr beeindruckt hat. Sie sprach völlig frei und leidenschaftlich, wirklich hervorragend. Wenn eine Frau mit Überzeugungen in diesen Kreis eintritt, dann wird das vielleicht gut werden, dachte ich mir. Trotzdem weiß ich nicht, ob sie wirklich die richtige Frau für Harry ist. Die beiden definieren sich eben auch über Widerstand gegen Dritte. Harry und sein Bruder haben sich zumindest zeitweilig entzweit, was sehr traurig ist, denn die beiden waren bisher ein sehr gutes Team.



ZEIT ONLINE: Harry wird wohl niemals König werden. Warum soll er nicht sein eigenes Leben führen?

Seelmann-Eggebert: Die zehn Königshäuser in Europa, darunter drei Fürstenhäuser, haben sich in den vergangenen Jahren bereits sehr modernisiert. Während Queen Elizabeth im Buckingham Palace noch von Privatlehrern ausgebildet wurde, besuchten alle folgenden Generationen der Prinzen und Prinzessinnen öffentliche Schulen und Universitäten. Fast überall in den Monarchien Europas haben Bürgerliche in die Familien eingeheiratet. Ich finde das gut, auch, dass die jungen Menschen berufliche Erfahrungen außerhalb des Königshauses sammeln, Lehrzeiten bei der Europäischen Union oder beim Militär einlegen. Aber ich finde, danach müssen sich die Mitglieder der königlichen Familie wieder eingliedern. Nicht ohne Grund arbeitet Prinzessin Madeleine von Schweden in den USA auch in einer königlichen Stiftung und nicht in einem Privatunternehmen. Da geht es auch um Sicherheitsfragen und Insiderwissen, das ist alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.