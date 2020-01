Der Libanon hat über den aus Japan geflohenen früheren Automanager Carlos Ghosn eine Ausreisesperre verhängt. Dies berichten die Nachrichtenagenturen Reuters, AFP, AP und dpa und berufen sich dabei auf Justizkreise in Beirut. Demnach war der 65-Jährige zuvor von einem hohen Beamten der Kriminalpolizei und im Beisein der Generalstaatsanwaltschaft vernommen worden.

AP zufolge ging es bei der Befragung um Vorwürfe rund um einen Israel-Besuch des früheren Konzernchefs im Jahr 2008. In den übrigen Berichten hieß es indes, Ghosn sei im Zusammenhang mit den Ermittlungen in Japan vernommen worden. Die japanischen Behörden hatten bei der Polizeibehörde Interpol einen internationalen Haftbefehl gegen Ghosn beantragt.

Der einst gefeierte Manager der Autoallianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi hatte sich kurz vor Silvester unter spektakulären Umständen aus Japan in den Libanon abgesetzt. Damit entzog sich Ghosn, der neben der libanesischen auch die französische und brasilianische Staatsbürgerschaft besitzt, einem Prozess in Japan. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, Kapital seines früheren Konzerns zweckentfremdet und private Verluste auf das Unternehmen Nissan übertragen zu haben.

Japan: Ghosn-Vorwürfe "absolut untragbar"

Ghosn weist dies zurück und sieht sich unfair behandelt. Er sei Opfer einer Verschwörung von Verantwortlichen bei Nissan und Behörden des Landes, auch um den Einfluss des französischen Autobauers Renault bei Nissan zurückzudrängen. Auch bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der Flucht am Mittwoch in Beirut bezeichnete er das Verfahren gegen sich als politisch motiviert und beklagte schlechte Haftbedingungen. So sei die monatelange Untersuchungshaft völlig überzogen gewesen. Zudem sei er bis zu acht Stunden am Tag ohne Anwalt verhört worden, um ein Geständnis aus ihm herauszuholen. Zugleich beteuerte er, er sei bereit, für eine lange Zeit im Libanon zu bleiben.

Die japanische Regierung wies die schweren Vorwürfe umgehend als "absolut untragbar" zurück. Justizministerin Masako Mori sagte am Donnerstag, der frühere Nissan-Chef habe falsche Informationen über Japans Rechtssystem verbreitet. Dabei könne man seine Flucht vor einem Prozess schon allein als Verbrechen ansehen. Ein solches Verhalten würde in keinem Land geduldet.