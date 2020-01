Wegen des sich in China immer weiter ausbreitenden Coronavirus wollen immer mehr Staaten ihre Bürgerinnen und Bürger aus den besonders betroffenen Regionen zurückholen. So hieß es von der britischen Regierung: "Wir arbeiten an einer Möglichkeit für britische Staatsangehörige, die Hubei-Provinz zu verlassen." Auch Belgien, die Niederlande, Dänemark und weitere Länder prüften Möglichkeiten, Staatsangehörige auszufliegen. Andere Länder wie Japan, Frankreich und die USA haben solche Rückholaktionen bereits gestartet.

Auch die Bundesregierung erwägt, ausreisewillige Deutsche aus China auszufliegen. Laut Außenminister Heiko Maas (SPD) werden eine mögliche Evakuierung in Betracht gezogen. Wie der Spiegel berichtet, soll die Luftwaffe am Mittwoch oder Donnerstag nach China fliegen und rund 90 deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger ausfliegen, die sich beim Auswärtigen Amt gemeldet hatten. Allerdings besteht die chinesische Regierung dem Spiegel zufolge darauf, dass bei der Rückholaktionen Zivilmaschinen und keine Militärflugzeuge zum Einsatz kommen, um eine Panik zu vermeiden.

Laut einer Sprecherin des Auswärtigen Amtes leben im zentralchinesischen Wuhan, dem Ausgangsort der Epidemie, etwa 90 Deutsche. Bisher gibt es keine Hinweise, dass sich einer von ihnen mit dem neuen Virus angesteckt hat. Auch in Deutschland selbst sind bisher keine eingeschleppten Fälle des Virus nachgewiesen worden. Allerdings werden derzeit einige Verdachtsfälle etwa in Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen überprüft. In der Frankfurter Uni-Klinik seien mehrere Menschen untersucht worden, teilte eine Sprecherin der Klinik am Montag mit. "Bei keinem dieser Patienten konnte bisher das neue Coronavirus nachgewiesen werden", sagte sie.

Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an Flughäfen

Zum Schutz vor dem Virus haben einige Bundesländer ergänzende Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Wie Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) mitteilte, würden am Frankfurter Flughafen Menschen, die nach China reisen, sowie Reisende aus den betroffenen Regionen Infoblätter erhalten. Auch an den Flughäfen Berlin und Brandenburg werden Reisende mit Plakaten über das richtige Verhalten bei Krankheitssymptomen informiert. Bei einem Verdacht während eines Fluges oder am Flughafen würden betroffene Personen sofort isoliert und zu einem Krankenhaus transportiert.

Pandemie- und Umgangspläne sorgten für Klarheit, was im Fall der Fälle an den Flughäfen und an den Kliniken zu tun sei, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). "Grundsätzlich sind wir wachsam, wir nehmen die Dinge sehr ernst, wir sind aber auch gut vorbereitet", sagte Spahn.

fast 2800 Corona-Fälle weltweit bestätigt

Das chinesische Staatsfernsehen berichtete unterdessen unter Berufung auf Behördenangaben, dass die Zahl bestätigter Infektionen im Vergleich zum Vortag um mehr als 700 auf 2.744 gestiegen ist, die Zahl der Toten um 24 auf 80 – weiterhin meist ältere Menschen mit schweren Vorerkrankungen. Damit hat sich die Zahl der bekannten Erkrankungen seit vergangenem Montag, als rund 220 Fälle bestätigt waren, mehr als verzehnfacht. Mit den rund 50 Fällen außerhalb Chinas sind inzwischen fast 2.800 Fälle weltweit bestätigt. In Europa sind bisher drei Infektionen mit dem neuartigen Virus nachgewiesen, alle drei betrafen Menschen in Frankreich, die zuvor in China waren.

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) traf am Montag in Peking ein, um sich persönlich über die Situation zu informieren. Tedros Adhanom Ghebreyesus werde Regierungsvertreter und andere Experten treffen, die mit dem Krisenmanagement befasst sind, hieß es vom WHO-Büro in Peking.



Coronavirus - Bundesregierung prüft Rückholung Deutscher aus Wuhan Außenminister Maas hat die deutschen Bürger gebeten, die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts zu verfolgen. Reisende sollten unnötige Reisen nach China unterlassen. © Foto: Reuters TV

Außenministerium rät von China-Reisen ab

Außenminister Maas riet derweil von Reisen nach China ab. "Reisende sollten überlegen, nicht zwingende Reisen nach China zu verschieben oder zu unterlassen", sagte er. Auch das US-Außenministerium rät von Reisen nach China ab. Bereits geplante Reisen sollten erneut geprüft werden, teilte das Ministerium mit. Für die Provinz Hubei und die Stadt Wuhan warnte das Ministerium ausdrücklich vor jeglichen Reisen.

In den USA gab es bis zum Montag fünf bestätigte Infektionen, Kanada meldete einen ersten "vorläufig bestätigten" Fall. Zudem gibt es Dutzende Nachweise in Ländern wie Thailand, Japan, Südkorea, Vietnam, Singapur und Malaysia. Zu den neu betroffenen Ländern zählt zudem Kambodscha.

Das neue Virus stammt ursprünglich vermutlich von einem Markt in Wuhan, wo es wohl von dort gehandelten Wildtieren auf den Menschen übersprang. China hat im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung drastische Maßnahmen ergriffen: In der Provinz Hubei wurden mehr als 45 Millionen Menschen weitgehend von der Außenwelt abgeschottet. Fern- und Nahverkehr wurden gestoppt.