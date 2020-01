Der Krisenstab des Auswärtigen Amtes hat entschieden, dass die Bundesregierung zu einer Rückholung nicht erkrankter deutscher Staatsangehöriger aus Wuhan grundsätzlich bereit ist. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes auf Anfrage mit. Bis zu einer endgültigen Entscheidung seien allerdings noch operative Fragen zu klären, auch mit der chinesischen Seite.

Nicht klar ist also, wann ein Flugzeug startet, welche chinesische Stadt es ansteuern wird, und wie viele Menschen es transportieren soll. Der Prozess muss eng mit den chinesischen Behörden abgestimmt werden.



Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte, dass die Luftwaffe für eine Rückholaktion bereit steht. Ein Truppentransporter der Luftwaffe, ein Airbus A310 PAX, und eine Crew seien abflugbereit, sobald das Auswärtige Amt einen entsprechenden Beschluss fasse.



Die EU-Kommission hat den Mitgliedstaaten Hilfe bei der Koordinierung von Rückholaktionen von EU-Bürgern aus China angeboten. Durch die Aktivierung des EU-Zivilschutzmechanismus könne die Brüsseler Behörde helfen, sagte ein Kommissionssprecher. Frankreich nahm das Angebot an, teilte EU-Katastrophenkommissar Janez Lenarcic via Twitter mit.

Frankreich will am Donnerstag mit der Rückholung von bis zu tausend Franzosen beginnen. Zunächst sollen Menschen aus der besonders betroffenen Stadt Wuhan zurückgeholt werden. Sie sollen in Frankreich in Qurantäne kommen. Später soll ein zweites Flugzeug Franzosen zurückholen, die Symptome der Krankheit zeigten. Die USA wollen am Mittwoch Mitarbeiter ihres Konsulats aus Wuhan ausfliegen.

Zahlreiche Firmen wie Facebook, LG Electronics oder die Bank HSBC verschärften ihre Bestimmungen für Reisen nach China. Webasto sagte alle Reisen von und nach China für mindestens die nächsten beiden Wochen ab.



Das neue Virus hat seinen Ursprung vermutlich im zentralchinesischen Wuhan. Es wird davon ausgegangen, dass der Erreger auf einem Tiermarkt in der Millionenstadt von möglicherweise illegal verkauftem Wild auf den Mensch übersprang. Bisher hat es die meisten Infektionen und Todesfälle im Großraum der Metropole gegeben. Am Dienstag meldeten die Behörden, dass inzwischen auch in der Hauptstadt Peking ein Patient an der Erkrankung gestorben sei. Die Zahl der Toten stieg inzwischen auf mehr als 100 an.



Allein in China sind inzwischen mehr als 4.500 Menschen mit dem Virus infiziert. Es wird per Tröpfcheninfektion, also etwa über Husten, übertragen und kann eine schwere Lungenentzündung auslösen. Die chinesischen Gesundheitsbehörden gehen von einer Inkubationszeit zwischen einem und 14 Tagen aus und dass das Virus bereits in dieser Zeit übertragbar ist. Die WHO nennt eine Inkubationszeit von zwei bis zehn Tagen.