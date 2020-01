In Deutschland leben immer mehr Menschen, aber das Bevölkerungswachstum schwächt sich ab. Dies geht aus einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes für das vergangene Jahr hervor. Demnach lebten Ende 2019 rund 200.000 Menschen mehr in Deutschland als Ende 2018. "Mit 83,2 Millionen Menschen erreichte die Einwohnerzahl einen neuen Höchststand", teilten die Statistikerinnen und Statistiker aus Wiesbaden mit. "Allerdings wuchs die Bevölkerung deutlich schwächer als in den Jahren 2013 bis 2018."

Bis auf die Jahre 1998 sowie 2003 bis 2010 ist die Bevölkerung in Deutschland seit der Wiedervereinigung also immer gewachsen – allerdings ausschließlich aufgrund von Zuwanderung. "Ohne Wanderungsgewinne", so die Einschätzung der Experten, "würde die Bevölkerung bereits seit 1972 schrumpfen, da seither jedes Jahr mehr Menschen starben als geboren wurden." So rechnen sie für 2019 mit 770.000 bis 790.000 Geborenen – zugleich aber mit 920.000 und 940.000 Gestorbenen.

Zudem setzt sich laut den Schätzungen die Entwicklung der Nettozuwanderung fort. Seit 2015 würden zwar mehr Menschen nach Deutschland einwandern als Menschen ins Ausland ziehen – allerdings gingen diese Zahlen immer weiter zurück. Der Saldo aus Zu- und Fortzügen wird in Wiesbaden inzwischen auf 300.000 bis 350.000 geschätzt; im Vorjahr zogen noch fast 400.000 mehr Menschen nach Deutschland als aus Deutschland weg.

Die endgültigen Ergebnisse für das Jahr 2019 will das Statistikamt im Sommer veröffentlichen.