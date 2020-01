Es handelt sich um einen Mittelstreckenjet, der von Airlines weltweit eingesetzt wird: eine Boeing 737-800 der ukrainischen Fluggesellschaft Ukraine International Airlines (UIA). Jan-Arwed Richter vom Hamburger JACDEC-Flugsicherheitsbüro sagte, die verunglückte Maschine sei 2016 ausgeliefert worden. Sie sei also noch recht neu gewesen und habe keine anderen Vorbesitzer gehabt.



Alexander Schafijew, der Technische Direktor der UIA, gab an, die Maschine sei zuletzt am 6. Januar überprüft worden. Dabei seien keinerlei Mängel festgestellt worden. "Es war eines unserer besten Flugzeuge, mit einer ausgezeichneten zuverlässigen Mannschaft", sagte der Präsident des Unternehmens, Jewgeni Dychne. Luftfahrtexperte Cord Schellenberg stimmte dem zu. Die Maschine müsse in einem korrekten Grundzustand gewesen sein. "Sie war kurz zuvor in Paris, Mailand und London. Die technischen Vorschriften für einen Eintritt in den EU-Luftraum sind streng", sagte Schellenberg dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.



Und: Das Flugzeug verfügte über zwei Triebwerke, sodass es selbst bei einem Triebwerksbrand sicher hätte landen müssen, sagen Experten.