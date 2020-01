Zwei Menschen in Frankreich mit neuem Coronavirus infiziert – Seite 1

Erstmals sind Fälle des aus China stammenden neuartigen Coronavirus in Europa gemeldet worden. In Frankreich seien zwei Verdachtsfälle bestätigt worden, teilte die französische Gesundheitsministerin Agnès Buzyn mit. Einer der beiden Patienten wird demnach in einem Krankenhaus in Bordeaux behandelt, der andere in Paris.

Das Virus mit dem Namen 2019-nCoV löst eine Atemwegserkrankung aus, die bis zu einer Lungenentzündung führen kann. Erstmals soll das Virus auf dem inzwischen geschlossenen Fisch- und Geflügelmarkt in der chinesischen Stadt Wuhan registriert worden sein. Es kann nach neuen Erkenntnissen auch von Mensch zu Mensch übertragen werden.



Wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer derartigen Übertragung ist, wird derzeit untersucht. 18 Menschen sind an den Folgen des Virus' gestorben.