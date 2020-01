Für alle Bundesländer gilt, dass dort 2018 in mindestens 1.000 Fällen Polizistinnen und Polizisten von Gewaltverbrechen betroffen waren. Verglichen mit 2017 stieg die Zahl der Delikte in zehn Bundesländern an – auch wenn dieser Vergleich, siehe oben, nicht unbedingt aussagekräftig ist.



Gemessen an der Zahl der Einwohner gab es 2018 die meisten Taten in Berlin, Hamburg und Bremen. Schaut man dagegen auf die absoluten Zahlen, dann geschahen die meisten Delikte laut Zahlen des BKA in Bundesländern, in denen es besonders viele Polizeibeamte gibt – nämlich Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern.

Wechselt man auch hier noch einmal die Perspektive und blickt auf die Zahl der Fälle, in denen eine Polizistin oder ein Polizist Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, dann fällt auf, dass Bayern weit vorn liegt. Das liegt laut BKA vor allem an einem Fall, in dem ein Lkw-Fahrer sechs Streifenwagen überrollte, um einer Kontrolle zu entgehen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte bei der Vorstellung der Landesstatistik, jeder Angriff gegen Polizistinnen und Polizisten sei "ein Angriff gegen unsere Gesellschaft und unsere demokratischen Grundwerte". Er kündigte an, die Polizei besser auszurüsten.