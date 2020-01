Das Weltkriegsdrama 1917 und Once Upon a Time in Hollywood haben bei den Golden Globes dominiert. Tarantinos Erzählung über Hollywood zur Zeit der Manson-Morde bekam die Trophäen für die beste Komödie und das beste Drehbuch. Brad Pitt wurde als bester männlicher Nebendarsteller gekürt. In der Sparte Drama gewann der Kriegsfilm 1917 des Regisseur Sam Mendes. Dieser erhielt außerdem noch den Preis als bester Regisseur, was viele Beobachter überraschte, da auch Martin Scorsese (The Irishman), Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood) sowie der Koreaner Bong Joon-ho (Parasite) nominiert waren.

Für seinen sozialkritisches Thriller-Drama Parasite, für das er bereits die Goldene Palme in Cannes erhalten hatte, wurde Bong Joon-ho jedoch als bester nicht-englischsprachiger Film ausgezeichnet. Deutsche Kandidaten gab es diesmal nicht. Der Film Systemsprenger von Nora Fingscheidt hatte es nicht unter die Nominierten geschafft.

Die amerikanische Schauspielerin Renée Zellweger (50) holte den Golden Globe als beste Schauspielerin in dem Filmdrama Judy über die Schauspielikone und Sängerin Judy Garland. Joaquin Phoenix (45) gewann den Globe als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in Joker. Beste Hauptdarstellerin in der Sparte Komödie/Musical wurde die US-Komikerin und Musikerin Awkwafina für ihre Rolle in der Tragikomödie The Farewell. Gleich zwei Auszeichnungen gab es auch für Rocketman über das Leben des Sängers Elton John: Der Brite Taron Egerton gewann den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in der Sparte Komödie/Musical – und Elton John selbst wurde für den besten Filmsong geehrt. Als beste Nebendarstellerin wurde Laura Dern ausgezeichnet. Für ihre Rolle als Anwältin in dem Netflix-Drama Marriage Story bekam sie ihren insgesamt fünften Golden Globe.

Russel Crowe lässt Klima-Appell verlesen

Beste Schauspielerin in einer Serie wurde die Britin Olivia Colman als Queen Elizabeth II. in der Netflix-Serie The Crown. Der australische Schauspieler Russell Crowe, ausgezeichnet als beste männliche Hauptrolle in der Serie The Loudest Voice nutzte seine Dankesrede für einen eindringlichen Appell zur weltweiten Klimapolitik. "Die Tragödie in Australien basiert auf dem Klimawandel", ließ Crowe von der Laudatorin Jennifer Aniston verlesen. Diese erklärte, Crowe sei wegen der Buschbrände bei seiner Familie in Australien geblieben. "Wir müssen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse handeln, weltweit unsere Arbeitskraft auf erneuerbare Energien umstellen und unseren Planeten als den einzigartigen und wunderbaren Ort respektieren lernen, der er ist", zitierte Aniston ihn weiter.

Eröffnet wurde die Show mit bissigen Bemerkungen von Gastgeber Ricky Gervais. Den versammelten Vertretern der Filmstudios sagte er, dass der Journalist Ronan Farrow, der Fälle von sexuellem Fehlverhalten in Hollywood aufgedeckt habe, auch hinter ihnen her sei. Zudem machte sich Gervais über die Heuchelei in Hollywood lustig: Die Stars arbeiteten für Konzerne wie Apple, Amazon und Walt Disney Co, während sie in Reden auf sozialen Wandel pochten. "Ihr seid in keiner Position, die Öffentlichkeit über irgendetwas zu belehren", sagte der Komiker. "Ihr wisst nichts über die echte Welt. Die meisten von euch haben weniger Zeit in der Schule verbracht als Greta Thunberg, wenn ihr also gewinnt, kommt hoch, nimmt euren Preis an, dankt eurem Agenten und eurem Gott und verpisst euch."

Die Golden Globes werden traditionell einige Wochen vor den Oscars verliehen und gelten als Indikator für den wichtigsten US-amerikanischen Filmpreis. Die Academy Awards werden in diesem Jahr am 9. Februar vergeben.