Im Prozess gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein hat die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten schwere Sexualverbrechen vorgeworfen. Beweise würden zeigen, "dass dieser Mann ein Sexualstraftäter und Vergewaltiger ist", sagte Anklägerin Meghan Hast bei ihrem Auftaktplädoyer.



Hast legte die Fälle von mehreren Frauen dar, die Weinstein sexuell bedrängt haben soll. Demnach habe er "seine Macht in der Unterhaltungsindustrie dazu genutzt, ihr Schweigen sicherzustellen". Die Staatsanwältin kündigte an, dass die mutmaßlichen Opfer ihre Erfahrungen während des Prozesses erzählen werden. "Endlich werden ihre Stimmen gehört werden", so die Staatsanwältin.

Insgesamt hatten mehr als 80 Frauen Weinstein in den vergangenen Jahren sexuelle Übergriffe vorgeworfen und damit die weltweite #MeToo-Bewegung ausgelöst. In diesem Prozess geht es jedoch nur um die Vorwürfe von zwei Frauen: Dem Gründer des Miramax-Filmstudios wird in dem Verfahren vorgeworfen, 2013 eine Frau vergewaltigt und 2006 einer anderen Frau Oralsex aufgezwungen zu haben. Viele der anderen mutmaßlichen Taten fanden jedoch nicht in New York statt oder sind zu lange her, um verhandelt zu werden.



Weinstein weist die Vorwürfe zurück und spricht von einvernehmlichen sexuellen Handlungen. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft. Er hat auf nicht schuldig plädiert.



Beschreibungen bis ins Detail

Staatsanwältin Hast ging bei der Beschreibung der mutmaßlicher Taten Weinsteins ins Detail. Sie beschrieb, wie der Filmproduzent die Schauspielerin Annabella Sciorra vergewaltigt haben soll. Außerdem schilderte Hast, wie Weinstein sich mit seinen etwa 135 Kilo Körpergewicht auf eine zierliche Produktionsassistentin gestürzt haben soll, obwohl diese "Ich bin nicht interessiert" und "Nein" gesagt habe. "Nichts hat geholfen", sagte Hast.

Schließlich beschrieb die Anklägerin auch den Fall der Schauspielerin Jessica Mann und wie Weinstein gegen ihren Willen Oralverkehr an ihr ausgeübt und auch sie vergewaltigt haben soll. Er habe mit dem Versprechen von großen Rollen in seinen Filmen versucht, sie gefügig zu machen.

Während Hast sprach, wurden auf einem großen Bildschirm im Gerichtssaal Fotos der Frauen gezeigt. Der Angeklagte verhielt sich während des Plädoyers äußerlich ruhig, schaute manchmal Richtung Boden oder raunte einer Mitarbeiterin seines Teams etwas zu.

Verhandelt werden zwei Fälle

Mit dem Eröffnungsplädoyer der Anklage beginnt der Prozess nun inhaltlich. Erwartet wird ein harter Kampf zwischen Anklage und Verteidigung um die Glaubwürdigkeit der Zeuginnen.

Weinstein verzichtete beim Eintritt in den Gerichtssaal in Manhattan auf seinen Rollator, den er nach einem Autounfall und einer darauffolgenden Rückenoperation zuletzt genutzt hatte. Der Angeklagte wurde von Beratern und Anwälten begleitet. Auf die Frage, ob er einen fairen Prozess bekommen werde, sagte Weinstein: "Ich habe gute Anwälte."

Seine Verteidigung der Hauptanwältin Donna Rotunno wird scheinbar darauf beruhen, dass die Frauen dem Sex mit dem Produzenten zustimmten, weil sie sich Vorteile für ihre Karriere versprochen hätten. Weinsteins Sex mit den Frauen soll einvernehmlich gewesen sein, weil diese sich davon einen Karriereschub versprochen hätten. Das Anwaltsteam des Angeklagten will unter anderem E-Mails vorlegen, die zeigen sollen, dass die Frauen sexuellen Beziehungen mit dem Produzenten zugestimmt hätten. Im Laufe des Prozesses dürften die Anwälte die Frauen harten Kreuzverhören unterziehen.

Nach den Eröffnungsreden von Anklage und Verteidigung sollen erste Zeugenaussagen gehört werden. Die Staatsanwaltschaft will vier weitere Frauen als Zeuginnen aufrufen, die belegen sollen, wie der frühere Hollywood-Produzent seinen Einfluss ausnutzte, um sich bei Frauen einzuschmeicheln, bevor er sich an ihnen vergangen haben soll. Eine von ihnen ist die erwähnte Schauspielerin Annabella Sciorra, deren eigene Vorwürfe aber verjährt sind.

Der Prozess hatte am 6. Januar begonnen. In den folgenden zwei Wochen wurden die zwölf Geschworenen ausgewählt, sieben Männer und fünf Frauen. Der Prozess, der schon vor zwei Wochen startete, soll bis Anfang März gehen. In den ersten Wochen waren zwölf Geschworene und drei Personen als Ersatz aus einem Pool von ursprünglich mehr als 600 Menschen ausgewählt worden. Ein großer Teil war ausgeschieden, weil sich viele potenzielle Geschworene für befangen erklärten. Dennoch wurde Kritik laut, dass vor allem jüngere weiße Frauen ausgeschlossen würden.