Vor 75 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit. Der Ort steht bis heute sinnbildlich für die industrielle Vernichtung von Menschenleben als Folge einer Rassenideologie. Wie wollen wir die Erinnerung an diese Menschheitsverbrechen an die nächste Generation weitergeben? Das wollen wir von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wissen.

Wie notwendig eine solche Debatte ist, zeigt eine Umfrage des US-Fernsehsenders CNN von 2018. Von den befragten 18- bis 34-Jährigen gaben rund 40 Prozent an, "wenig" oder "gar nichts" über den Holocaust zu wissen.

Die Frage, wie wir der Opfer der Schoah gedenken und die Erinnerung an die schrecklichen Verbrechen des Nationalsozialismus erhalten, ist in Deutschland seit Kriegsende umkämpft. Die DDR fokussierte sich auf die Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer und vernachlässigte viele weitere Opfer. In der BRD blieben viele Verantwortliche und Mittäter in wichtigen Positionen, was eine Aufarbeitung und gesamtgesellschaftliche Erinnerungskultur über Jahrzehnte erschwerte. Große Gedenkstätten wie Dachau entstanden erst Mitte der Sechzigerjahre. Daraus entwickelte sich eine aktivere Erinnerungspolitik und die "Nie wieder"-Pädagogik in der Bekämpfung von Antisemitismus und Rassismen.

Wie sieht eine gute Erinnerungskultur aus?

Doch die gesellschaftliche Diskussion um den richtigen Umgang mit dem Thema und der Verantwortung der Nachkriegsgeborenen dauert bis heute an. Mit dem Aufkommen der AfD wird die schuld- und verantwortungsabweisende Forderung nach einem Schlussstrich lauter. Gleichzeitig erleben Menschen jüdischen Glaubens seit Jahren ein Erstarken des Antisemitismus. Seit dem antisemitischen Terroranschlag in Halle (Saale) an Jom Kippur vergangenes Jahr ist auch für die breite Bevölkerung klar: Der Antisemitismus, der vielleicht nie weg war, stellt in Deutschland wieder eine tödliche Bedrohung dar.

Eine besonders eindringliche Form der Erinnerungskultur sind die Schilderungen von Überlebenden der Schoa. Doch was geschieht, wenn diese Menschen einmal nicht mehr sind, nicht mehr in Schulen oder im Fernsehen auftreten können? Dann bleibt noch die Familie: Die Rolle der eigenen Vorfahren in der NS-Zeit ist für viele Jugendliche ein emotionaler Bezug zum Thema. Umso wichtiger, dass dabei nicht sämtliche Großmütter und -väter rückwirkend zu Widerstandskämpfern verklärt werden.



Wie war das bei Ihnen? Wurde in Ihrer Familie über die Schoa gesprochen? Was waren in Ihrer Jugend die ersten Berührungspunkte mit dem Thema? Welche Fragen zur Familiengeschichte blieben unbeantwortet? Und was wollen Sie bei Ihren eigenen Kindern anders machen? Was möchten Sie gerne weitergeben?

