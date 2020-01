Bei Luftangriffen auf eine Klinik und andere syrische Rebellengebiete um die Stadt Idlib sind Aktivisten zufolge mindestens zehn Zivilisten getötet worden. Das Krankenhaus in der Stadt Ariha sei direkt getroffen worden und nun außer Betrieb, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Sie machte die russische Luftwaffe für die Bombardierung verantwortlich. Oppositionsmedien zufolge wurden Dutzende Menschen verletzt. Helfer warnten, die humanitäre Lage in der Region werde immer dramatischer.

Die Beobachtungsstelle hat ihren Sitz in London. Informationen aus Syrien lassen sich nur schwer unabhängig überprüfen.



Russland wies die Vorwürfe zurück. Die russische Luftwaffe sei in diesem Gebiet Syriens nicht im Einsatz, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Bei Berichten über russische Angriffe auf ein Krankenhaus handele es sich um eine "Provokation".

Die Bundesregierung hat die zunehmenden Angriffe auf zivile Infrastruktur unterdessen verurteilt. Eine Außenamtssprecherin forderte nun die syrische Regierung und seine Verbündeten dazu auf, den Schutz von Zivilisten zu garantieren und humanitäres Völkerrecht einzuhalten. "Wir fordern eine sofortige echte Waffenruhe sowie den uneingeschränkten humanitären Zugang zu allen Menschen in Not, vor allem den Vertriebenen."

Eine nachhaltige Lösung des Syrienkonflikts werde es nur im Rahmen einer politischen Lösung gemäß der Sicherheitsratsresolution 2254 geben. Die aktuelle Offensive in Idlib wirke diesem Ziel klar entgegen, hieß es weiter.



Humanitäre Lage katastrophal

Nach Angaben des Außenamtes haben syrische Regimetruppen und ihre Verbündeten die Offensive im Südosten der Deeskalationszone Idlib in den vergangenen Wochen fortgesetzt und seit dem Wochenende auch Kampfhandlungen am Boden intensiviert. Erneut seien gezielt Zivilisten und zivile Infrastruktur sowie Schutz- und Versorgungsorte angegriffen worden, wie etwa das Krankenhaus in Sarjeh. Dies stelle einen eklatanten Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar.



Bereits ist die humanitäre Lage in Idlib sei katastrophal, so das Außenamt. Demnach braucht die große Mehrheit der rund drei Millionen Menschen humanitäre Hilfe. Über 1,3 Millionen Binnenvertriebene hielten sich in der Region Idlib auf, allein in den vergangenen Wochen sei es zu rund 400.000 neuen Vertreibungen gekommen.

Die Bundesregierung leistet nach eigenen Angaben humanitäre Hilfe in Idlib. Im Jahr 2020 wurden demnach bereits über 20 Millionen Euro bereitgestellt, eine Aufstockung der Mittel um weitere 25 Millionen Euro sei in Vorbereitung.