In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ist eine Batteriefabrik in Brand geraten und eingestürzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, seien drei Menschen aus den Trümmern gerettet worden. 13 Feuerwehrleute und ein Mitglied des Sicherheitspersonals der Fabrik hätten Verletzungen erlitten. Es wird allerdings befürchtet, dass sich noch Personen in dem Gebäude befinden. 35 Feuerwehrautos sind im Einsatz.

Ein Augenzeuge sagte einem Fernsehsender, dass er am frühen Morgen eine Explosion gehört habe. Laut Feuerwehr brach das Gebäude kurz darauf zusammen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Feuerwehrleute im Inneren der Fabrik, die verletzt wurden. Beschäftigte waren allerdings nicht im Gebäude.

Zwar konnte die Feuerwehr den Brand löschen, doch der hintere Teil des Gebäudes war in dichten Qualm gehüllt. Laut Polizei befinden sich darin unter anderem Säuren und Plastik, die für den Bau von Batterien verwendet werden.

In Neu-Delhi kommt es immer wieder zu schweren Bränden – insbesondere in Betrieben in dichtbesiedelten und maroden Stadtvierteln, wo Bauland billig ist. Die indische Hauptstadt ist bekannt für ihre chaotische Stadtplanung. Viele Gebäude entstehen ohne Rücksicht auf Bau- und Sicherheitsauflagen, Kontrollen sind selten. Erst Anfang Dezember waren bei einem Fabrikbrand 43 Menschen getötet worden. Als Ursache wird ein elektrischer Kurzschluss vermutet.