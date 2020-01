US-Regierung hält versehentlichen Flugzeugabschuss für möglich – Seite 1

US-Regierungsvertreter halten mehren Medienberichten zufolge einen versehentlichen Abschuss des bei Teheran abgestürzten ukrainischen Passagierflugzeugs zunehmend für möglich. Die Sender CNBC und CNN berichteten unter Berufung auf Regierungsvertreter, das Flugzeug könnte irrtümlich vom iranischen Luftabwehrsystem abgeschossen worden sein. Dieser Eindruck habe sich nach der Auswertung von Satellitenbildern ergeben.



US-Präsident Donald Trump sagte, er habe einen "Verdacht"; womöglich habe jemand einen "Fehler" begangen. Ein mechanisches Problem am Flugzeug als Unglücksursache halte er für ausgeschlossen. Näher wollte er sich nicht äußern.

Der Iran hatte einen Tag nach dem Absturz erneut darauf hingewiesen, dass eine technische Ursache zu der Katastrophe geführt haben soll. Spekulationen über einen "verdächtigen" Absturz und Gerüchte über einen Abschuss der Boeing 737 oder eine Terroroperation seien alle falsch, sagte Verkehrs- und Transportminister Mohammed Eslami der Nachrichtenagentur Isna.

Das Flugzeug der ukrainischen Fluggesellschaft UIA war am frühen Mittwochmorgen kurz nach dem Start in der iranischen Hauptstadt Teheran abgestürzt. Bei dem Absturz am Mittwoch starben alle 176 Insassen. Kurz zuvor hatte der Iran Raketen auf von den USA geführte Militärstützpunkte im Irak abgefeuert.

Die britische Regierung bezeichnete die jüngsten Medienberichte zu dem Flugzeugabsturz als "sehr besorgniserregend". Ein Sprecher forderte eine "vollständige und transparente Untersuchung" zur Ursache des Absturzes.