Eine mutmaßliche Anhängerin der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) ist in Hamburg festgenommen worden. Die Frau wurde mit ihren Kindern aus der Türkei nach Deutschland abgeschoben. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Hamburg wurde die 30-Jährige am späten Mittwochabend nach ihrer Ankunft am Flughafen der Hansestadt verhaftet. Sie soll 2013 nach Syrien gegangen und nacheinander mit zwei IS-Kämpfern zusammengelebt haben. Ihr wird deshalb unter anderem Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung vorgeworfen.

Ihre beiden Kinder im Alter von zwei und vier Jahren wurden von den zuständigen Jugendbehörden in staatliche Obhut genommen.

Gegen die Frau lag nach Angaben der Ermittler ein von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe beim Bundesgerichtshof beantragter Haftbefehl vor. Der Fall wird inzwischen aber von der Hamburger Justiz bearbeitet. Die mutmaßliche IS-Anhängerin kam in Untersuchungshaft.

Nach Erkenntnissen der Ermittler war die 30-Jährige im September 2013 nach Syrien gereist und hatte dort mit ihrem damaligen Mann zusammengelebt, bei dem es sich um einen ausgebildeten IS-Kämpfer handelte. Nachdem dieser 2014 getötet wurde, lebte sie in einem IS-Frauenhaus und heiratete danach 2016 einen weiteren IS-Kämpfer.

Ende 2017 wurde sie demnach beim Versuch, die Grenze von Syrien in die Türkei zu überqueren, von kurdischen Milizen gefangen genommen und in einem Lager interniert. Von dort gelang ihr etwa um den vergangenen Oktober die Flucht in die Türkei, wo die dortigen Behörden sie aufgriffen und abschoben. Einzelheiten zu den letzten Monaten sind laut Staatsanwaltschaft unklar.

Die türkischen Behörden schicken bereits seit einiger Zeit mutmaßliche ausländische IS-Anhänger in deren Heimatstaaten zurück. Schon mehrfach kamen dadurch auch mutmaßliche Dschihadisten in Deutschland an, teils mit ihren Familien.

Der 30-Jährigen aus Hamburg wird laut Generalstaatsanwaltschaft zur Last gelegt, ihren Männern durch ihre Rolle im Haushalt die Teilnahme an Kämpfen und Verbrechen des IS ermöglicht zu haben.

Die Vereinten Nationen riefen am Donnerstag dazu auf, die in Syrien festsitzenden Kinder von IS-Dschihadisten in ihre Heimatländer zu bringen. Etwa 28.000 von ihnen befänden sich in höchst prekärer Lage in Lagern innerhalb des Bürgerkriegslands, hieß es in einem Bericht von Syrien-Experten. Mutmaßlich mehrere weitere tausend lebten sogar in Gefängnissen, wo sie mit inhaftierten Eltern untergebracht seien.