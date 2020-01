Mindestens neun Menschen sind durch Überschwemmungen nach starkem Regen in Indonesien ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben waren insbesondere die Hauptstadt Jakarta sowie umliegende Städte von den Unwettern betroffen.

Fast 20.000 Einwohner mussten evakuiert werden, teilte Jakartas Gouverneur Anies Baswedan mit. "Der Regen in Jakarta hat aufgehört. Jetzt warten wir darauf, dass das Wasser zurückgeht", sagte er.

Ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde sprach unterdessen von mehr als 90.000 Einwohnern der indonesischen Hauptstadt, die in Notunterkünfte gebracht werden mussten. Mindestens 90 Viertel seien demnach überflutet worden. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde war unter den Toten auch ein 16-jähriger Schüler.

Mancherorts hätten die Fluten einen Pegelstand von drei Metern erreicht, so Wibowo. TV-Aufnahmen und Fotos der Katastrophenschutzbehörde zeigten Retter auf Booten, die Kinder aus dem Wasser holten und ältere Menschen, die sich an Hausdächern festklammerten. Laut Wibowo haben die Behörden die Strom- und Wasserversorgung abgestellt, der Nahverkehr stand still.